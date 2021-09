Monopoli punta sulle crociere di lusso: in arrivo i velieri Windstar

I punti chiave Il progetto Monopoli

Inaugurato il terminal crocieristico del porto di Monopoli, che punta sulle crociere di lusso. In arrivo nei prossimi giorni i velieri della Windstar. In questi giorni Monopoli ospita la Artemis che fa capo alla Grand circle cruise line di Malta specializzata in crociere di fascia alta a spiccato contenuto culturale.

Il terminal di Monopoli è stato realizzato nell’ambito del progetto comunitario Themis, finanziato dal Programma di cooperazione territoriale Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, con l'intento - si legge in una nota - di sostenere lo sviluppo dei porti minori al fine di svilupparne le attività indirizzando il traffico marittimo, in particolare crocieristico, verso territori ancora poco sfruttati turisticamente. Pertanto sotto il brand comune Themis sono state create sinergie tra crociere di lusso e l'offerta di pacchetti turistici ed itinerari selezionati, intesi come esperienze esclusive. L’obiettivo è anche quello di promuovere la capacità attrattiva verso i circuiti nautici e i maxi yacht.

Come ha spiegato il presidente dell'Autorità portuale Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi «il porto di Monopoli ha una struttura accogliente per i crocieristi dotata di un’interfaccia dinamica con il territorio. Grazieal progetto Themis da oggi Monopoli amplifica il proprio appeal e ciò ci consentirà di attuare ulteriori strategie di promozione per attirare nuove compagnie». Dal 17 settembre approderà Windstar.

