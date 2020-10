Monopoly festeggia i suoi primi 85 anni con due edizioni speciali Il popolare gioco da tavolo per la famiglia è stato realizzato in oltre 500 edizioni speciali e in 47 lingue. Un successo pop tanto longevo quanto planetario di Enrico Netti

Con Monopoly basta poco per sentirsi tycoon. Un pizzico di fortuna e voglio di giocare con quello che molto probabilmente è il gioco in scatola più giocato al mondo che ora festeggia ben 85 anni di divertimento. Nato in Usa negli anni della grande depressione si è affermato come un gioco per famiglie che riesce ad appassionare chiunque. In questa lunga cavalcata nei decenni Monopoly è rimasto sempre fedele a se stesso pur evolvendo e adattandosi ad altri fenomeni del momento ed edizioni speciali, oltre 500, come quelle per Casa.it, Esselunga, per i millenial, una senza banconote ma con le carte di credito ovvero il Monopoly Super Electronic Banking, una con voice banking, SuperMario, Frozen II, Speed, Fortnite, Game of Thrones, Juventus, Pizza, con i personaggi Disney, di Star Wars, Mario Cart, Zelda, Junior e via di seguito. Innumerevoli contaminazioni che hanno mantenuto vivo il concept di questo gioco. Ora ecco altre due edizioni speciali: il lussureggiante Monopoly 85° Anniversario e il rivoluzionario Monopoly “Rivincita dei perdenti”, dove a vincere è proprio chi perde. In questa edizione le regole sono invertite e le sconfitte vengono premiate. Con la Rivincita dei perdenti, infatti, pagare l’affitto o andare in prigione, al contrario dell'edizione classica, fanno guadagnare punti speciali utili ad assicurarsi la vittoria. Le storiche seccature si trasformano in veri colpi di fortuna, a cominciare dagli Imprevisti. Per la gioia di tutti quelli che andavano sempre in bancarotta e che adesso potranno approfittarne per festeggiare, perché è “la rivincita dei perdenti”: vince chi perde.

Monopoly 85° Anniversario è invece una versione luxury, con una confezione esclusiva nero lucido, proprio come il tabellone, 8 pedine dorate che rappresentano la bella vita: una macchina da corsa, occhiali da sole, uno yacht, una cravatta a farfalla, un jet, un elicottero, un orologio da polso e un cappello a cilindro. Per continuare a comprare, vendere, sognare e programmare la strada verso la vittoria di ogni partita.

Monopoly appartiene oggi ad Hasbro e il gioco è prodotto in 47 lingue e dalla prima partita al Monopoly sono state costruite oltre 6 miliardi di casette verdi e più di 2 miliardi di alberghi rossi. È il gioco di contrattazione e simulazione imprenditoriale più famoso di sempre al mondo, tanto che ogni anno vengono stampate più banconote del Monopoly rispetto a quelle vere. Questo compleanno si festeggia con l’hashtag #AuguriMonopoly.