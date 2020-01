Monoporzioni, è boom di acquisti dal formaggio alla frutta Il packaging monodose cresce di pari passo con un’evoluzione sociale che riguarda la dimensione dei nuclei familiari e le abitudini si consumo di Maria Teresa Manuelli

3' di lettura

Nei distributori automatici di scuole e uffici pubblici e di alcune aziende del Friuli Venezia Giulia arriva il Montasio Dop in formato stick monoporzione, mentre i tomini - mini formaggi in formato single - fanno il record di vendite, secondo Assolatte. Dai caseari ai primi piatti, dalle insalate pronte alla frutta confezionabile, passando per biscotti, salse, snack e surgelati, in tutte le categorie del food è boom di monoporzioni anche per il consumo a casa.

Da anni ormai la tendenza nei paesi avanzati per quanto riguarda il packaging va in direzione di una costante riduzione dei formati, di pari passo con un’evoluzione sociale che riguarda tanto la dimensione dei nuclei familiari, quanto le abitudini, le modalità e le occasioni di consumo. Oggi questa tendenza sta spingendo una crescente richiesta di porzioni monouso: ma quali sono i driver principali di questo cambiamento?

Secondo il report “Opportunities for single packs in food” di Mintel Group, le giovani generazioni di consumatori sono più propense a sperimentare in cucina e ricercano quindi ingredienti particolari per la realizzazione di ricette inconsuete, che tuttavia sono poi restii a riutilizzare e per questo desiderano confezioni monouso.

Aumenta anche la richiesta di versatilità di un prodotto in termini di portabilità e occasioni di consumo. Senza considerare la tendenza a ridurre i pasti classici in favore di più frequenti snack. Il mercato dei fuori pasto salati, per esempio, secondo i dati di Nielsen registra infatti nell’anno terminante a giugno 2019 una crescita del 3% a valore per un totale Italia di 755,7 milioni di euro.

Un altro fattore che ha stimolato l’interesse per le confezioni monodose è il controllo delle porzioni. Le lattine di mini dimensioni, come quelle lanciate da Bonduelle con “Il tuo tocco”, primo marchio di verdure lavorate in Europa a creare una linea specifica in scatola monoporzione, consentono ai consumatori di preparare pietanze come zuppe, insalate e frullati con una quantità di prodotto misurata. Mentre i nuovi biscotti Pan di Stelle Biscocrema in piccoli pack da due permettono un maggiore controllo delle calorie assunte.