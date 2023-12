Monsanto condannata a risarcire studenti e genitori di una scuola Usa esposti ai policlorobifenili (Pcb)

La Monsanto ha affermato che i test del sangue, dell’aria e di altro tipo hanno dimostrato che i dipendenti non sono stati esposti a livelli pericolosi di Pcb nella scuola.

Cosa sono i Pcb

I Pcb sono sostanze chimiche un tempo ampiamente utilizzate per isolare le apparecchiature elettriche e presenti in diversi prodotti comuni come la carta carbone, materiali per il calafataggio, e finiture per pavimenti e vernici. Il governo degli Stati Uniti ha messo fuorilegge queste sostanze chimiche fin dal 1979, dopo aver scoperto collegamenti con il cancro.

Dipendenti, studenti e altri hanno affermato in numerose cause legali contro la società che l’esposizione ai Pcb presso il centro Sky Valley ha provocato loro cancro, disturbi alla tiroide e altri problemi di salute.

L’azienda ha affermato di aver smesso di produrre Pcb nel 1977. Ha anche affermato che la scuola era stata ripetutamente avvertita sin dagli anni ’90 che le sue lampade dovevano essere adattate, ma che tali avvertimenti erano stati ignorati.

Le varie cause legali nominano Pharmacia, spin-off della Monsanto, come imputata, anche se la Monsanto dovrebbe essere tenuta a coprire i danni derivanti dai verdetti a causa di accordi legali tra le società che regolano le responsabilità derivanti dalla produzione storica di prodotti chimici, secondo gli avvocati dei querelanti.