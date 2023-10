Monsignor Paglia: «Soluzione politica: le armi non risolvono nulla»

Una giornata che come sempre ha accompagnato alla preghiera anche la pratica del digiuno che non è solo digiuno dal cibo?

La preghiera per chi crede, e sono miliardi le persone nel mondo che credono, è una invocazione di sdegno innanzitutto per quanto sta accadendo e poi è invocazione perché i popoli ritrovino la saggezza e la sapienza di convivere tra diversi, senza confliggere. Accanto alla preghiera c’è il digiuno che anche è particolarmente significativo. Digiunare nel corpo sicuramente, ma anche digiunare dagli egoismi, dagli interessi individuali, dalle prospettive di parte, per poter così arrivare ad avere uno sguardo

sull’intero pianeta.

Il Papa ripete sempre che nessuno si salva da solo.

È vero. Questo è l’altro forte messaggio del Papa, un messaggio che ci dice che la solitudine è sempre cattiva e rischia di portare a pensare che se sei solo sei anche l’unico e gli altri ti danno fastidio e questo meccanismo avviene sia a livello personale che a livello di Nazioni. Per questo giornate come quella di ieri sono una opportunità per riflettere e, per chi crede, anche una opportunità per chiedere a Dio una marcia in più per accelerare il cammino per arrivare alla pace.

Monsignor Paglia come si esce da questa situazione

in Terra Santa?