Montagne, spiagge, antiche città e coltivazioni di tè: è ora di tornare nelle Filippine

Le Filippine sono un paradiso tutto da scoprire nel Sud-est asiatico. La cultura locale fortemente cattolica e latina, legata ai 300 anni di colonizzazione spagnola, rende questo Paese, da un punto di vista spirituale, quasi più vicino all'Europa che all'Asia. L'arcipelago, che conta oltre settemila isole (7.641), è un incredibile mosaico di lingue, tradizioni e paesaggi. Da sempre meta prediletta dagli appassionati di immersioni grazie ai suoi fondali, è diventata anche un luogo d'elezione per le vacanze balneari. Vanta poi un entroterra lussureggiante, con vette, vulcani, laghi e terrazze naturali di una bellezza mozzafiato.

Con la fine delle restrizioni è ora più facile programmare un viaggio per visitarlo: dal 30 maggio, infatti, si può entrare nel Paese senza effettuare un tampone molecolare prima della partenza, disposizione valida per tutti coloro che abbiano completato il ciclo vaccinale comprensivo di una dose booster. Le sfaccettature naturali e culturali dell'arcipelago si prestano particolarmente per intraprendere escursioni e attività fuori dall'ordinario, che permettono di avvicinarsi alla cultura indigena e alla natura incontaminata.