Montblanc si ispira alla natura con esplorazioni in alta montagna Una dedica all’alpinista Reinhold Messner di Anna Rita Romani

L’esplorazione in alta montagna è il tema scelto da Montblanc in questa parte finale dell’anno. Dopo le foreste e i ghiacciai, l’ultimo nato della linea Geosphere richiama nuovamente l’attenzione sulla natura con una limited edition dedicata al grande alpinista Reinhold Messner, idealmente partner della collezione fin dal suo lancio, nel 2018, attraverso il collegamento con il tema delle Seven Summits e la scelta del brand in favore della cosiddetta “lista Messner”, considerata la più difficile tra quelle possibili.

Rispetto al modello di serie lanciato nella prima parte dell’anno, il nuovo Geosphere Limited edition Reinhold Messner si distingue per la sua cassa in bronzo di 42 millimetri di diametro, la lunetta bidirezionale in bronzo e ceramica blu con i 4 punti cardinali, il quadrante di colore blu sfumato con elementi in oro rosa e nei toni del beige.

Grande attenzione è stata riservata alla visibilità grazie a un’originale combinazione di SuperLumiNova verde (sulla lunetta) e blu (sul quadrante).

L’orologio monta il calibro automatico di manifattura MB 29.25 con indicazione di un secondo fuso orario, data collegata all'ora locale, due globi rotanti che rappresentano i due emisferi e che effettuano una rotazione completa ogni 24 ore, permettendo una visualizzazione completa dell'ora mondiale, con distinzione giorno/notte.

Ma la collaborazione con Messner non finisce qui. Montblanc ha infatti deciso di essere al fianco della Messner Mountain Foundation per sostenere progetti educativi presso le comunità montane più povere, per far sì che a tutti i bambini sia garantita un’istruzione primaria di qualità.