Montblanc si veste di rosso per la lotta all’Aids

Oggi Montblanc si fonda su quattro categorie chiave: strumenti di scrittura, che è quella storica e tuttora la più importante, orologi, pelletteria, e infine la nuova area chiamata new tech. Vogliamo crescere in ogni singola categoria, ma strategicamente la pelletteria è il comparto che possiamo sviluppare di più, quello in cui ci sono le maggiori opportunità.

A Scandicci, vicino Firenze, Montblanc ha realizzato un hub della pelletteria che sviluppa anche altri marchi del gruppo Richemont. Volete fare solo borse e accessori in pelle made in Italy? Perché?

La pelletteria è solo made in Italy perché la filosofia di Montblanc è andare dove sono le origini dell’artigianato: scrittura in Germania, orologi in Svizzera, pelletteria in Italia. A Scandicci facciamo tutto: design, sviluppo, prototipi, test, marketing, non ci sono molti brand che fanno lo stesso. Siamo cresciuti e cresceremo ancora.

Quanto è importante il mercato italiano? Sta crescendo?

L’Europa è il mercato storico per Montblanc, e Germania, Italia e Francia sono strategici. L’Italia per noi è un mercato molto importante per il tipo di distribuzione, per la possibilità di arrivare in molte piccole città. È questo che ha fatto il nostro successo.