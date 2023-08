Monte dei Paschi di Siena ancora in rally, da Lovaglio indicazioni positive

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Non si arresta la corsa di Banca Mps a Piazza Affari a valle della pubblicazione dei conti semestrali. Dopo il +2,8% messo a segno venerdì 4 agosto i titoli sono nuovamente protagonisti e mettono a segno la migliore prestazione del FTSE MIB. Dopo la pubblicazione dei numeri (con un utile di 619 milioni nel semestre), venerdì nel corso della conference call dell'ad Luigi Lovaglio «sono emersi messaggi positivi che confermano il miglioramento della performance operativa e l'efficacia delle azioni implementate dal management», notano gli analisti di Equita. Il banchiere, in particolare, ha sottolineato che l'istituto è sulla strada per raggiungere il miliardo di utili quest'anno e ha confermato il ritorno del dividendo sui risultati 2024. «Aumentiamo le stime di ebit 2023-24 del 13% e del 5% principalmente per riflettere un maggiore margine di interesse e minori costi operativi», aggiungono gli esperti. «Siamo consapevoli che il titolo tratta a multipli compressi (con un rapporto tra prezzi e patrimoio tangibile 2024 di 0,3 volte) e che, qualora la banca dovesse continuare a confermare i miglioramenti sul fronte operativo, vi sia spazio per rerating», sottolinea Equita ritenendo d'altra parte che «in un contesto di mercato che si sta mostrando supportive per il settore nel suo complesso e in cui non ci attendiamo necessariamente un'accelerazione dell'M&A nel breve termine» sia opportuno non abbandonare la prudenza. La Sim conferma quindi la raccomandazione "hold" «su base relativa».