Montecatini Terme tenta l’ultimo salvataggio, sul tavolo l’offerta inglese

Nell'estate scorsa si è fatta avanti Infinet Financial Advisor, società londinese che agiva per conto di un fondo istituzionale d'investimento. Infinet aveva avviato un dialogo con le banche per rilevare i 20-25 milioni di crediti vantati nei confronti delle Terme e convertirli in azioni della società, ma si è dileguata quando le stesse Terme hanno deciso di fare un bando pubblico, aperto a tutti, per l'aumento di capitale, escludendo la procedura negoziale.

Al bando ha risposto un'altra società inglese, parte del gruppo Perseus della Repubblica Ceca, che ha avuto dalle Terme una proroga per completare la manifestazione d'interesse inizialmente incompleta. Ma alla ri-apertura del bando, rivolto a tutti, si sono presentati in tre di cui solo uno, appunto la londinese International Tax Advisors Limited, ammesso alla data room e rimasto in ballo. Tra colpi di scena e guida ondivaga degli enti pubblici azionisti, le Terme di Montecatini sono arrivate al traguardo, proprio ora che la città è stata tutelata dall'Unesco e potrebbe puntare alla valorizzazione. Se anche questo tentativo di vendita non andrà a buon fine, l’amministratore unico delle Terme, Alessandro Michelotti, ha già annunciato che si apre la strada della liquidazione. La Regione Toscana, del resto, nel piano di razionalizzazione approvato nel dicembre 2020 dal Consiglio regionale aveva fissato al 30 giugno 2021 la scadenza per accordarsi con i creditori evitando la chiusura.