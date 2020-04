Montefusco (Harmont&Blaine): «Un’occasione per ripensare ogni processo aziendale» Prosegue la serie di articoli-interviste su come manager e imprenditori stanno affrontando l'emergenza sanitaria ed economica e su quali scenari intravedono per il futuro a breve e medio termine di Vera Viola

Paolo Montefusco, ad di Harmont&Blaine, azienda con quartiere generale in Campania e fortemente internazionalizzata, ci racconta come viene affrontata la grave crisi da coronavirus dalle dimensioni globali. Harmont&Blaine con 73 negozi monomarca in Italia e 70 in 42 diversi Paesi nel mondo, oggi conta 1000 dipendenti.

Partiamo dalla parte produttiva: avete chiesto una deroga – come previsto dai provvedimenti del Governo - per le strutture produttive o siete completamente fermi?

Abbiamo dovuto chiudere la struttura aziendale sin dall’inizio dell’ordinanza del Governo dal momento che è stata decisa la chiusura di tutte quelle aziende considerate “non strategiche” (come la nostra) che producono o commercializzano beni non essenziali. Ma non ci siamo fermati completamente, sarebbe stato impossibile. Stiamo lavorando in questo periodo per rendere possibile l’uscita della nuova collezione primavera-estate 2021, compatibilmente con la capacità dei nostri fornitori di supportarci per la realizzazione dei campionari. Stiamo contemporaneamente ricercando le migliori soluzioni digitali da implementare per consentire comunque l’avvio della campagna vendita, come di consueto, attraverso nuove piattaforme e strumenti.

Quali misure avete adottato per i lavoratori come conseguenza del lockdown?

Abbiamo avuto l’opportunità di sfruttare nel primo periodo la modalità di smart working per alcuni reparti e poi a valle della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), abbiamo attivato la cassa integrazione ordinaria e straordinaria per tutti i dipendenti. Il ricorso a questa misura di carattere eccezionale è finalizzato a sostenere, in primis, i lavoratori garantendo loro una fonte di reddito/sostentamento ma soprattutto per salvaguardare i posti di lavoro una volta terminata l’emergenza. E poi a sostenere naturalmente l’azienda che si trova a fronteggiare una situazione inaspettata quanto indipendente dalla propria volontà.