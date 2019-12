Montello, dall’acciaio al riciclo «Ora puntiamo sull’idrogeno»

Perché ciò accada servirebbe una visione prospettica industriale per la soluzione del problema rifiuti.

Traguardiamo il futuro. Come sarà la Montello del domani?

Il riciclo meccanico, quello che facciamo noi oggi, cioè fondere e rimpastare la plastica, ha un limite di crescita. Per arrivare a riciclare il 100% della plastica e risolvere in via definitiva i problemi di questo materiale, bisogna applicare le nuove tecnologie di riciclo. Per esempio il riciclo molecolare o chimico, che riporta la plastica all’origine dei suoi elementi costitutivi. Questo però può avvenire soltanto con impianti di scala industriale. Il futuro sarà l’auto elettrica per le città, il biometano e metano per i mezzi pesanti e per lunghe percorrenze, ma il vero carburante del futuro potrebbe venire dall’idrogeno. Le sto parlando proprio del futuro prossimo della Montello. Investiamo senza sosta in ricerca e stiamo lavorando sul riciclo molecolare e sull’idrogeno, e il biometano è già in produzione da tempo.

Lei in azienda ha due figli. Come regolate il passaggio generazionale?

Al momento penso ad alleanze per crescere ma che possono anche aiutare il passaggio generazionale perché la Montello, seppure una grande azienda riciclatrice così come grandi sono le multiutility italiane, in realtà siamo tutti piccoli in un mercato globale.

È un’indicazione di principio?

No, è uno degli aspetti su cui stiamo lavorando.

Un’ultima domanda, Sancinelli. Una domanda personale; sto pensando al mare sporcato da quella plastica che non viene raccolta e riciclata. Ecco la domanda: dove va in vacanza?

Per la plastica che nei mari e oceani ha formato perfino isole si potrebbe attrezzare una nave per andare a raccoglierla e riciclarla, invece di continuare a rappresentare il problema e intanto non fare niente. Mi piace l’idea della nave mangiaplastica: se c’è un progetto così, io ci sto. Per la vacanza vado in Kenya. Sono innamorato dell’Africa.