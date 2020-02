Montenegro-Durmitor

Durmitor (Photo by Daniel Hering on Unsplash)

Chi cerca un’avventura troverà ciò che cerca nel Durmitor National Park. Avete sempre voluto provare sport estremi? Allora buttatevi in una delle seguenti attività, che questo parco nazionale offre ai suoi visitatori: parapendio, rafting, dirt bike o volare con la zip line sopra la gola del Tara. Naturalmente, il massiccio montuoso, con 48 cime di oltre 2.000 metri di altezza, può essere esplorato anche in tutta tranquillità e in inverno il comprensorio sciistico attira gli amanti degli sport invernali. Le maggiori attrazioni sono sicuramente il Lago Nero vicino a Zabljak, che con il tempo adatto riflette il paesaggio circostante, e la Gola della Tara, che misura 1.300 metri nel punto più profondo.