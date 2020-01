Montepulciano d’Abruzzo, primo vino del centro-sud in Germania e Usa L’83% dei consumatori di vino in Italia lo conosce, ma anche il 45% dei winelover in Germania e il 24% negli Usa di Giambattista Marchetto

La viticoltura è il comparto agricolo più importante d’Abruzzo

3' di lettura

L’83% dei consumatori di vino in Italia conosce il Montepulciano d’Abruzzo (il 43% lo cita se invitato a indicare il nome di un vino abruzzese), ma anche il 45% dei winelover in Germania e il 24% negli Usa. E questo si spiega facilmente considerando che lo hanno bevuto 18 milioni di italiani, 6 milioni in Germania e 3 milioni tra New York, Texas e California.

Sono questi i risultati rilevati sui mercati più strategici dall’Osservatorio Permanente voluto dal Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo e curato dal Wine Monitor Nomisma. E la ricerca condotta sui tre Paesi – nel 2018 la Germania valeva 35 milioni di euro di export di vini abruzzesi e gli Usa 25 milioni – ha confermato non solo l'affezione per il vino, ma anche l'importanza del legame con il territorio.

«La vitivinicoltura oggi è senza dubbio il comparto più importante nell'ambito della produzione agricola regionale e il Montepulciano conferma di essere un volano fondamentale per la crescita del settore», rimarca leggendo i dati Valentino Di Campli, presidente del Consorzio (1,1 milioni di ettolitri imbottigliati nel 2018, di cui 710mila di Montepulciano).



Vino e territorio

Come si posiziona l'Abruzzo nel percepito dei consumatori di vino? L'Osservatorio curato da Nomisma conferma che in Italia il 65% del campione è stato in Abruzzo almeno una volta e le “top of mind” della regione sono collegate soprattutto al cibo – come non pensare agli “arrosticini”? – e alle peculiarità di un territorio che unisce mare e montagne, parchi naturali e borghi d'arte. Il vino occupa il sesto posto con il 7% delle citazioni.

In Germania il 56% degli intervistati conosce la regione, anche se solo il 7% ci è stato almeno una volta negli ultimi 5 anni e si posiziona al decimo posto tra le regioni citate per la produzione di vini. In USA la quota di chi conosce la regione è più bassa (25%), mentre gli altri valori sono perfettamente allineati a quelli della Germania.