Monterosa Ski, al via la stagione sciistica con nuovi impianti e prezzi dinamici

2' di lettura

La stagione sciistica nel comprensorio del Monterosa Ski, che comprende le 3 valli di Champoluc-Frachey, Gressoney-La-Trinité e Alagna, inizierà il prossimo 1° dicembre per terminare dopo Pasqua, il 14 aprile 2024. Stagione un po’ più breve per le ski aree satelliti di Antagnod, Brusson, Champorcher, Gressoney-Saint-Jean e Alpe di Mera. I gestori degli impianti puntano a raggiungere o superare i numeri del 2019, la migliore stagione prima della pandemia. Questo obiettivo è soprattutto legato al ritorno degli appassionati stranieri, in particolare quelli del Nord Europa, Regno Unito e Paesi Bassi.

I nuovi impianti

Tra le novità la nuova seggiovia Moos, nella Valle di Gressoney, che collegherà̀ la parte terminale della pista Moos agli impianti Staffal-Sant’Anna e Staffal-Gabiet, evitando agli utenti un tratto a piedi. Inoltre, la Moos servirà la pista di slittino Murmeltier, che entrerà in esercizio nell’inverno 2024-25, a Gressoney-La-Trinité, lunga 550 metri e dedicata alla discesa con slittini in legno, completa di innevamento programmato e illuminazione per le attività in notturna.A Gressoney-Saint-Jean è stato rafforzato il ponte presente sulla risalita della sciovia Ronken e, nel frattempo, è stato potenziato il Baby Park Sonne, con la posa di un nuovo tappeto di risalita di 100 metri per lo scivolamento. «La sicurezza degli impianti dell’intero comprensorio è stata posta al primo posto delle nostre voci di spesa nella preparazione della stagione invernale 2023-24 - spiega Giorgio Munari, amministratore delegato di Monterosa Spa -. È l’aspetto fondamentale da cui derivano gli altri investimenti volti a migliorare l’esperienza dell’utente sulle nostre piste. Da qui l’acquisto di due mezzi battipista, il completo rinnovamento della segnaletica sul comprensorio Champoluc-Gressoney e la costruzione di un nuovo fabbricato a servizio dello Snow Park S. Anna di Gressoney-La-Trinité con a disposizione biglietteria, deposito giochi e bagni pubblici. A Champorcher, infine, abbiamo avviato la posa di un nuovo tappeto di risalita di 195 metri in sostituzione dello skilift BabyLaris. Investimenti anche per potenziare gli impianti per la neve programmata in tutto il comprensorio.

Skipass con i prezzi dinamici

Anche nella prossima stagione gli skipass saranno venduti con il meccanismo dei prezzi dinamici. Lo skipass giornaliero per le 3 Valli andrà da un minimo di 38 euro ad un massimo di 65 euro e nel caso della formula Freeride, che include anche la salita al ghiacciaio di Punta Indren, l’incremento dello skipass è di 2 euro. Lo stagionale viene proposto a 990 euro che diventano 1.030 nella formula Freeride. Con l’acquisto online si spuntano prezzi più bassi rispetto alle casse con in più la garanzia della cancellation protection. Inoltre prima si acquista lo skipass e maggiore è il risparmio. Importante la novità che riguarda le Ski aree satellite di Antagnod, Brusson, Gressoney-Saint-Jean e Champorcher che godranno di una doppia opzione per gli stagionali: se si sceglie di sciare in un’unica ski area satellite per tutta la stagione, il prezzo sarà di 320 euro per Antagnod, Brusson e Gressoney-Saint Jean, Champorcher 395 euro. Il comprensorio archivia un’estate molto positiva in cui le presenze sono cresciute del 15% e il fatturato del 22%.