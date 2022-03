Montessori, un mondo di conquiste. La Collana per stimolare lo sviluppo delle abilità cognitive dei bambini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stimolare lo sviluppo delle abilità cognitive dei bambini attraverso la creatività con la Collana "Montessori. Un mondo di conquiste". Da martedì 29 marzo e per 5 settimane Il Sole 24 Ore porta in edicola una serie di libri che si ispirano ai principi del Metodo Montessori e insegnano ai bambini come familiarizzare con i numeri, i colori, le forme, il tempo e la natura, come riconoscere gli animali e l’ambiente in cui vivono, sviluppando allo stesso tempo il proprio potenziale creativo.

A 70 anni dalla morte (6 maggio 1952, anniversario che cade questo anno) Maria Montessori è, ancora oggi, la pedagogista italiana più nota nel mondo della scuola grazie ai suoi metodi rivoluzionari nel modo di concepire lo sviluppo e l’educazione del bambino. Nella pedagogia montessoriana, infatti, la conoscenza è un’esperienza che passa attraverso i sensi (tatto, vista e udito) e la libera manipolazione, che viene nutrita dalla libertà di scelta e che si serve dell’esperienza pratica e della sperimentazione diretta, piuttosto che di una astratta comprensione concettuale.

La prima uscita in edicola martedì 29 marzo è “Il mio primo libro dei colori”: seguendo i principi del metodo Montessori, questo volume propone giochi ed esercizi appositamente pensati per stimolare le abilità cognitive dei più piccoli. Per bambini di 3-4 anni.

La seconda in edicola dal 5 aprile si intitola “Il mio primo libro delle forme”: grazie ad attività colorate, buffe e coinvolgenti, i bambini impareranno a riconoscere le forme e muoveranno, in autonomia, i loro primi passi alla scoperta del mondo. Per bambini di 3-4 anni.

La terza in edicola il 12 aprile è “Il mio primo libro dei numeri”: con coinvolgenti attività, i bambini potranno muovere, in autonomia, i primi passi alla scoperta del mondo dei numeri e della matematica. Per bambini di 4-6 anni.