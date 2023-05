Montezemolo: «Giù le tasse e sì al salario minimo»

Tra le priorità del Paese, «complicato da gestire per i tanti veti incrociati, con gli stessi nodi irrisolti di 15 anni fa quando presiedevo Confindustria», Montezemolo pone il tema della Sanità («non augurerei al mio peggior nemico di finire in pronto soccorso in qualche regione»), così come quello della formazione dei nuovi talenti, creando un grande polo tra imprenditori e Governo per analizzare i fabbisogni e colmare i gap, utile anche per trattenere i tanti immigrati che arrivano nel nostro Paese per poi spostarsi altrove.

E poi le infrastrutture, a partire da una svolta radicale per affrontare emergenza idrica e siccità, spazzando via le municipalizzate, «spesso poltronifici per politici trombati», per creare al loro posto un grande ente nazionale quotato, sulla falsariga di Terna, in grado di gestire il problema a livello centrale.

Dialogo a tutto campo, che spazia dalle auto green («bene per la città, ma una Ferrari elettrica mi fa venire l’orticaria» a Gianni Agnelli («se fosse qui oggi certo sarebbe deluso di Juve e Ferrari»), a Silvio Berlusconi («ha fatto anche cose buone, ma con la maggioranza che aveva, avrebbe potuto incidere molto di più per migliorare il Paese») e che tocca anche il tema dei trasporti, settore che nei suoi diversi incarichi (Fiat, Ferrari, Alitalia e poi Italo), Montezemolo ha attraversato in modo trasversale. L’arrivo di Italo - spiega - ha migliorato il mercato riducendo i prezzi del 40%, migliorando il servizio della concorrenza, cancellando l’immagine del treno come oggetto di serie B. Un’avventura vera, che però Bruxelles ha preso come esempio da imitare.

«Il sogno non realizzato? Più tempo in Ferrari - conclude - per poter vincere qualche mondiale in più»

Loading...