Monti (Edison): «Tassa su extra-profitti da rivedere. Effetti sproporzionati»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Questa non è una tassa sugli extra profitti, su cui noi saremmo pronti a fare la nostra parte, ma sui margini. Un provvedimento con intenti giusti, condivisibile, ma formulato male. Così si mette in difficoltà una società, sulla nostra ha avuto un effetto sproporzionato». Nel giorno in cui Edison annuncia un crollo degli utili a 27 milioni (-72%) nel primo trimestre, proprio a causa degli effetti del decreto taglia-prezzi, l’amministratore delegato Nicola Monti critica senza mezzi termini alcuni...