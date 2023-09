Napolitano, Monti: «Nel 2013 fu implorato dai partiti per secondo mandato»

«Il mio governo tecnico non ha alimentato il populismo»

«Non condivido minimamente la tesi secondo la quale quegli anni di politica assolutamente costituzionale, sempre con l’approvazione del parlamento, ma un po’ più necessariamente dura che nella scialba tradizione italiana, io contesto che siano stati quegli anni ad alimentare il populismo. Il populismo - ha continuato Monti - , e per esempio la grande vittoria dei Cinque Stelle nelle elezioni 2013, è stato alimentato soprattutto dal fatto che i partiti, che per un anno, sentendo la pressione di quella situazione, avevano sempre votato in modo libero e responsabile, poi al momento delle elezioni hanno come dire voluto nascondere le proprie tracce, e criticare quelle cose che avevano invece votato».

«Napolitano mi ha scelto perché serviva qualcuno sapesse dialogare con l’Ue»

Monti, economista di stampo liberale, allora presidente della Bocconi, è stato scelto da Napolitano, ex comunista. «Perché lui abbia fatto questa scelta, ahimé bisognerebbe chiederlo a lui ma l’ha motivata in varie occasioni - ha spiegato Monti - In quel momento probabilmente occorreva che prendesse la guida del governo italiano qualcuno che capisse qualcosa di questi problemi, che sapesse dialogare con l’Europa, tenendo la testa alta ma dialogando e portando a risultati anche di cambiamenti delle politiche europee, come avvenne. È stato di grandissimo sostegno, per me e per i miei colleghi di governo, avere questa sua guida a largo raggio, ma è sempre stato sempre rispettoso delle prerogative distinte tra il presidente della Repubblica e quello del Consiglio, e nei contenuti delle decisioni - naturalmente ne abbiamo discusso - è sempre stato rispettoso delle nostre scelte e decisioni. E sono estremamente grato per tutto questo».

«Oggi il nostro rapporto con l’Europa è migliorato rispetto al 2011»

Nel 2011 Monti è entrato sulla scena della politica italiana perché l’Italia aveva un problema con l’Europa. Ce l’ha ancora? «Siamo certamente meglio del 2011 - è stata la risposta del senatore a vita -. Anche perché con quella crisi allora e successivamente il modo di governare l’economia europea, e la moneta, è cambiato, è in meglio. Siamo un Paese che non solo tollera di avere un grande debito, ma crede di fare cosa buona dal punto di vista sociale con misure che alimentano questo debito chiudendo gli occhi propri e degli elettori sul dopodomani».

Loading...