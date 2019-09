Monza, la Ferrari di Leclerc in pole position: «Un onore davanti ai tifosi»

1' di lettura

Non poteva esserci miglior preludio al Gran premio d’Italia che si corre a Monza domenica 8 settembre: la Ferrari di Charles Leclerc ha conquistato la pole position. Seconda la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre è quarta l’altra Ferrari di Sebastian Vettel dietro a Valtteri Bottas, terzo. Il giovane pilota monegasco, reduce dalla prima vittoria in carriera, si esalta ai microfoni: «Un onore essere in pole davanti a questi tifosi».

GUARDA IL VIDEO. Monza, 90 anni di Gran premio

La maggior parte delle vetture ha mancato per un soffio l’ultimo giro di lancio in Q3 a causa di una «melina» tattica prolungata. «Un peccato - ammette Leclerc - non aver potuto fare l'ultimo giro, c’è stato un gran casino». L’appuntamento, in ogni caso, è fissato per domenica pomeriggio. Sognare è più che lecito.