Le imprese di Monza non corrono più, la frenata dell’export gela il distretto

«Siamo tornati a crescita zero – spiega il Presidente di Assolombarda Carlo Bonomi – e le frenate di Pil ed export si sono purtroppo estese a tutta la fascia del Nord manifatturiero. Se per la domanda estera scontiamo l'effetto della guerra sui dazi, i motivi che ci hanno portato a essere gli ultimi per crescita in Europa sono dovuti all'assenza di una politica industriale del Paese. Avevamo chiesto di concentrare tutte le risorse sul cuneo fiscale e ci hanno restituito una manovra con più deficit, più debito pubblico, più tasse. Per non parlare del fortissimo ridimensionamento di Industria 4.0 e della rinuncia alle politiche attive del lavoro. In queste condizioni anche un territorio ricco di eccellenza come quello lombardo e in particolare di Monza e Brianza fatica ad esercitare la funzione di locomotiva del Paese. Serve più consapevolezza e più coraggio per affrontare quanto sta accadendo in molte filiere industriali decisive per l'Italia e per l'Europa. Questo deve essere il nostro impegno».

A frenare le aziende è anzitutto il minor tiraggio dell’export, che nei primi sei mesi si riduce di 400 milioni di euro, frenata legata in particolare a farmaceutica, elettronica e macchinari.

«Il tessuto produttivo del territorio - sottolinea il Presidente del Presidio territoriale di Monza e Brianza e Vicepresidente di Assolombarda Andrea Dell'Orto - mostra una decisa decelerazione a cominciare dall'attività produttiva manifatturiera e dall'export, in flessione di oltre 8 punti percentuali nei primi sei mesi del 2019. Un quadro fortemente influenzato da un rallentamento del commercio mondiale, ma che le imprese sapranno affrontare anche attraverso nuove strategie che vedono l'innovazione quale driver per tornare a crescere. Una leva che per attivarsi e generare sviluppo necessita di competenze aggiornate e investimenti in nuovi processi e prodotti da offrire ai mercati internazionali».

Anche se a guidare la graduatoria per ricavi sono due aziende del commercio al dettaglio (Esprinet e Mediamarket), il peso della manifattura nella classifica è evidente, con 35 delle prime 50 realtà appartenenti al settore industriale.

La polarizzazione dimensionale è evidente, con il 22,4% del campione (179 aziende con ricavi oltre i 50 milioni) in grado di esprimere oltre il 78% dei ricavi, mentre le 97 Pmi con fatturato inferiore ai 10 milioni spiegano solo l’1,7% delle vendite totali. In termini di Ebitda non esiste però una regola assoluta e non è la stazza a spiegare le performance.