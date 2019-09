Moody’s aggiorna il calendario e rinvia il suo giudizio sull’Italia

«Una agenda fiscale basata sulle politiche redistributive

quando l'economia è stagnante non è destinata a migliorare la

crescita del Pil dell'Italia», ammonisce Dbrs, sottolineando

come questo sia «un tema che pesa sul rating» italiano.

«La formazione del nuovo governo è positiva ma c'è ancora non

molta chiarezza sulle misure per sostenere le imprese anche se la prossima bozza di manovra da presentare alla metà di ottobre dovrebbe reintrodurre qualche incentivo per gli investimenti».

LEGGI ANCHE / Governo, Fitch: ora meno tensioni con la Ue, ma rischio ancora politico significativo

È invece schedulato per inizio 2020 il prossimo giudizio di Fitch, l’altra grande agenzia del rating internazionale. La casualità ha voluto che l’ultimo giudizio di Fitch sia datato 9 agosto 2019 (rating BBB e outlook negativo a causa «dell’ alto livello del debito pubblico, una crescita debole e la crescente incertezza legata all'attuale dinamica politica»), proprio il giorno in cui Matteo Salvini apriva la crisi di governo in quello che molti commentatori indicano come il suicidio politico del leader della Lega.