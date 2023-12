Moody’s conferma il rating A1 della Cina. Outlook da stabile a negativo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Moody’s ha mantenuto il rating A1 sulla Cina, cambiando però l’outlook da stabile a negativo. La decisione, si legge in una nota dell’agenzia di valutazione, riflette le persistenti difficoltà incontrate dal settore immobiliare e l’aumento dei rischi a carico dell’economia. Una valutazione su cui, in particolare, pesa il crack di Evergrande, big di settore il cui fondatore è finito sotto il controllo della polizia. In ogni caso sli sviluppatori immobiliari statali cinesi probabilmente guideranno un ulteriore consolidamento del settore nel 2024, grazie al calo delle vendite di immobili, sostenuto dalle politiche volte ad arginare i rischi di ricaduta e ad allentare la pressione sulla crescita economica, scrivono gli analisti di Jefferies in una nota.

Gli analisti prevedono che il valore delle vendite ufficiali di immobili in Cina diminuirà del 3% nel 2024, rispetto al calo del 5% del 2023. Sul fronte delle politiche, Jefferies prevede un maggiore allentamento nelle città di primo livello, ma osserva che l’attuazione da parte delle istituzioni finanziarie rimane una preoccupazione.

Loading...

Gli sviluppatori di proprietà statale potrebbero incrementare la loro sovraperformance sulle vendite contrattate nel 2024. Secondo la banca, China Resources Land e China Overseas Land & Investment saranno probabilmente i principali consolidatori del mercato grazie alle loro ricche pipeline di progetti, alla maggiore esposizione alle città di primo e secondo livello e ai solidi bilanci.