Moody’s lascia il rating dell’Italia a Baa3 e alza l’outlook a stabile. Giorgetti: conferma che operiamo per il bene dell’Italia

Non che il mercato temesse qualcosa, in realtà. Basta guardare l’andamento dei titoli di Stato per capirlo: alla vigilia della decisione di Moody’s, lo spread tra BTp e Bund è addirittura sceso pur tornando al punto di partenza in serata: rispetto ai 176 punti base di giovedì sera, si è portato fino a 173 ai minimi da settembre, per poi chiudere a 177. Ma il punto vero, a prescindere dalle oscillazioni, è che il rating non era un tema sui mercati: lo spread tra BTp e Bund è sceso, in un contesto di rendimenti in calo ovunque, grazie al brusco ribasso del prezzo del petrolio di giovedì. Ed è risalito quando il petrolio si è ripreso. Come dire: il mercato dava quasi per scontato che Moody’s non facesse nulla. E ha avuto ragione.

Il motivo di tanta sicurezza tra gli investitori, quando ancora nessuno conosceva la decisione i Moody’s, è molto semplice: nell’ultima «credit opinion», che risale a maggio, Moody’s ha scritto chiaramente quali eventi avrebbero causato un declassamento dell’Italia. E ad oggi non si sono davvero verificati.

Moody’s indicava infatti, come motivi per tagliare il rating, «un indebolimento significativo dell’economia e della forza finanziaria», un minore impegno da parte del Governo «di implementare il Pnrr», il «ritorno di una crisi energetica» e «segnali di un significativo aumento della dinamica del debito». Temi ancora critici per l’Italia, certo, ma non verificati.

