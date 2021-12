Mooney offre al terzo settore la piattaforma per la raccolta fondi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una rete di 45mila mila punti vendita e un’app al servizio delle donazioni per il terzo settore. È la possibilità offerta da Mooney, la società fintech nata dall’incontro tra SisalPay e B5 (gruppo Intesa Sanpaolo). Il «generosity network» punta a facilitare la raccolta fondi da parte degli enti del terzo settore, in un paese come l’Italia in cui prevalgono le donazioni in contanti o con il vecchio bollettino fiscale. Il prgetto nasce dalla collaborazione con Dynamo Academy - The Good School.

L’alleanza tra fintech e terzo settore

Connettere il fintech al mondo del terzo Settore per dare vita alla più estesa rete di donazione e solidarietà d'Italia, favorendo la digitalizzazione e la sicurezza dei pagamenti. È l'obiettivo di Mooney, realtà italiana di proximity banking & payments che offre gratuitamente agli enti del terzo settore la possibilità di gestire le donazioni attraverso la propria piattaforma di pagamenti in modo sicuro, veloce e tracciabile: dall'invio di un avviso digitale personalizzato ai donatori fino alla rendicontazione immediata delle somme raccolte. «Un progetto che mette il fintech al servizio del terzo settore e testimonia il nostro impegno verso la responsabilità sociale con azioni concrete. Mooney porta la digitalizzazione anche nel mondo delle donazioni, grazie a transazioni tracciate e sicure attraverso una piattaforma fintech di pagamento, valorizzando allo stesso tempo la propria presenza capillare sul territorio» ha affermato Emilio Petrone, ceo Mooney che per il futuro sta pensando di proporre un aggiunta etica ai pagamenti e una carta solidale.

Come funziona

Questo nuovo servizio consente ai cittadini di donare nel punto vendita attraverso un Qr code generato a seguito di un messaggio (mail, whatsapp o sms) inviato dalla

onlus di riferimento. Inoltre, i volontari presenti sul territorio potranno pagare comodamente in bar, tabacchi ed edicole convenzionate Mooney le somme raccolte in

contanti nelle diverse iniziative. Un servizio di reportistica a disposizione delle Onlus registra l'andamento delle campagne e le transazioni in tempo reale.

Durante le raccolte fondi effettuate in piazza, è possibile donare con contanti o carte presso un punto vendita Mooney, se già registrati nel database della rispettiva associazione, riportando al volontario presente sul territorio la ricevuta di pagamento. In specifici periodi dell'anno o per progetti mirati di raccolta fondi, la piattaforma permetterà alle onlus di inviare ai donatori anche avvisi personalizzati e, tramite lo store locator, il destinatario potrà trovare il punto convenzionato Mooney a lui più vicino nel quale effettuare il pagamento. Inoltre, in occasione di eventi benefici organizzati dall'ente come cene e concerti, sarà possibile prevedere l'incasso per la partecipazione attraverso la piattaforma, limitando l'uso del denaro contante.

Il servizio sarà gratuito per gli enti del terzo settore mentre i donatori sosterranno un costo di circa 2 euro che andrà a coprire i costi per gli esercenti e i costi operativi mentre Mooney dichiara di azzerare le sue marginalità per questo servizio.