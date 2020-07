Mopar è già pronta per la Fase 3 con finanziamenti agevolati per gli utilizzatori Dopo aver affrontato tutte le fasi dell'emergenza sanitaria il brand che offre i servizi post vendita ai veicoli del Gruppo Fca si concentra ora sulla delicata fase delle ripartenza con soluzioni personalizzate. di Corrado Canali

Per la fase di ripartenza dopo l'emergenza da coronavirus, è disponibile il programma Mopar Restart. Il brand dedicato alla personalizzazione dei veicoli del Gruppo Fca, offre delle soluzione utili per un graduale ritorno alla normalità, in sintonia con le disposizioni governative definite in tutte le fasi che hanno caratterizzato l'emergenza sanitaria, si è organizzato a sostegno agli utilizzatori. Un supporto indispensabile per gli utilizzatori è, dunque, al centro dell'offerta di Mopar per offrire un contributo concreto alle attività quotidiane.

Una gestione personalizzata in tutte le fasi sanitarie

Mopar lo è stata sia durante il lockdown, nella Fase 1, con servizi specifici per quanto agivano in prima linea e avevano bisogno di un veicolo sempre in perfette condizioni. Lo è stata anche alla ripartenza nella Fase 2, quando ha reso le concessionarie e officine sicure e pronte ad accogliere il pubblico. A maggior ragione lo è nella Fase 3 dove si ritorna progressivamente alla vita di tutti i giorni con attenzione alla sicurezza, all'igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti in cui viviamo, inclusi gli abitacoli dei veicoli. Del resto, questo è l'obiettivo di Mopar, affrontare qualsiasi evento, anche quello più inaspettato, garantendo un'ideale serenità a chi ogni giorno si affida a suoi servizi.

Da luglio è operativo il programma di finanziamento

Grazie alla collaborazione tra FCA Bank e Mopar, a partire dal 1 luglio, i possessori di veicoli del gruppo Fca potranno anche finanziare presso la Rete di Assistenza i servizi e le riparazioni di cui necessitano, per importi fino a 5.000 euro, scegliendo una durata del finanziamento flessibile da 6 a 48 mesi con zero spese d'Istruttoria e zero spese di incasso rata, TAN Fisso 6,75%, TAEG 7,46%. Da segnalale che sin dai primi giorni di giugno è già disponibile il kit igienizzazione Prime realizzato da Mopar per garantire un servizio di sanificazione non soltanto completo, ma anche specifico per l'abitacolo.

Una campagna dedicata di lancio del programma

È proprio sulla sanificazione che ci si è focalizzati con la nuova campagna di sensibilizzazione firmata da Armando Testa e che comunica l'igienizzazione dell'ambiente in cui viviamo come una sorta di nuovo paradigma del benessere. In particolare, poiché germi, funghi e batteri possono accumularsi all'interno del sistema di climatizzazione, rendendo malsana l'aria nell'abitacolo, è utile igienizzare l'intero impianto di climatizzazione e sostituire il filtro ad ogni tagliando, ogni 15mila km o comunque una volta all'anno, in particolare se a bordo ci sono o bambini, o anziani o solo soggetti a rischio.