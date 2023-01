Ponte Morandi, i periti: un intervento sulla pila 9 avrebbe evitato crollo

Ascolta la versione audio dell'articolo

È il giorno delle perizie nel processo di Genova relativo al crollo del ponte Morandi (avvenuto il 14 agosto 2018, causando 43 vittime). Ma è anche quello di Giovanni Castellucci, l’ex ad del gruppo Atlantia e di Autostrade per l’Italia, che è comparso in aula per la prima volta.

Progetto modificato per accelerare i tempi

I problemi del ponte Morandi sono iniziati sin dalla sua costruzione quando, ha detto Massimo Losa, il perito del giudice per le indagini preliminari, sentito nel corso del dibattimento - per la pila 9 (quella poi crollata ) il progetto «venne modificato per velocizzare i tempi» e «non venne fatto il collaudo statico» e «mancarono i controlli dalla direzione dei lavori». Un «intervento sulla pila 9 - ha aggiunto - avrebbe evitato il crollo».

Questi difetti di costruzione, ha chiarito Losi, hanno causato la corrosione dei cavi. Corrosione che era nota al gestore del viadotto già dal 1975, quando l’ingegnere Zanetti di Spea, prima, e poi lo stesso ingegner Morandi lanciarono l’allarme.

Stime sulla corrosione contraddittorie

Il perito ha poi ricordato come «le stime della corrosione eseguite nel 1993 (anno in cui si fecero i lavori di rinforzo alla pila 11), con riferimento alle pile 9 e 10, che risultavano rispettivamente pari al 8,6% e al 20,54%, sono in palese contraddizione con quella riportata nel progetto di retrofitting (datato 2017, ndr) generalmente pari al 10%-20%, indistintamente per le due pile, che implicherebbe il completo arresto del progredire del fenomeno di corrosione in un quarto di secolo, assunzione chiaramente assurda e inaccettabile».

Castellucci in aula

Castellucci, prima dell’ingresso in aula, ha dichiarato: «Sono presente per rispetto del Tribunale e di tutte le parti del processo. Già i miei difensori avevano anticipato che non avrei fatto mancare il mio contributo all’accertamento della verità, che è molto diversa dalle teorie dell’accusa diffuse in questi ultimi mesi».