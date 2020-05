Moratoria fiscale/Contributi e versamenti rinviati a settembre

(lalala34 - stock.adobe.com)

Vengono posticipati al 16 settembre 2020 i versamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, non eseguiti per effetto dei due provvedimenti già emanati (Dl cura Italia e Liquidità). Saranno effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo (senza interessi), con prima rata entro il 16 settembre.