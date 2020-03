Moratoria mutui e fondo Pmi, via a task force con le banche per assicurare liquidità La task force opererà per mettere le banche e i soggetti interessati a conoscenza delle nuove procedure, e per agevolarne l’utilizzo. Firmato anche il decreto per l’estensione dell’operatività del Fondo solidarietà: i titolari di un mutuo prima casa in situazioni di temporanea difficoltà possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi di Cl.T.

Da domani sul sito internet del ministero dell’Economia sarà on line la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto alla precedente, per la richiesta di sospensione del mutuo in base alle misure previste dal decreto «cura Italia». Lo annuncia una nota del Mef, evidenziando come il ministro, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto attuativo per l’estensione dell’operatività del Fondo Solidarietà (il cosiddetto fondo Gasparrini), secondo quanto stabilito, appunto, nel dl 18. Non solo. Lo stesso ministero annuncia anche l’arrivo di una task force su moratoria mutui e fondo Pmi.

Le novità sui mutui

Procediamo con ordine. Da domani, quindi, i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, ricorda il ministero.

Come funziona il Fondo Gasparrini

In seguito all’emergenza coronavirus, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa: ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Come si ottiene la sospensione del mutuo

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.

Task force Mef-banche

Sempre per sostenere liquidità e credito è stata annunciata, come detto, anche una task force Mef, Bankitalia, Abi e Mediocredito Centrale (MCC) per assicurare l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate sempre con il dl cura Italia.