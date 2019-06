Moratoria di un mese fino al 31 dicembre

Dal 1° luglio sarà di 12 giorni il termine per trasmettere scontrini e ricevute telematiche alle Entrate rispetto alla data dell'operazione . Per i primi sei mesi dell'obbligo di invio (da luglio a dicembre 2019) moratoria di un mese per la trasmissione senza applicazione di sanzioni.