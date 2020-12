Moratorie e risanamenti: idee per le imprese nel dopo covid di Angelo Casò e Franco Vermiglio

La pandemia ha colpito duro e indiscriminatamente, e ci tiene ancora con il fiato sospeso nonostante le ansie che ci ha fin qui procurato. Non sappiamo quando finirà; speriamo presto e confidiamo nell’effetto del vaccino in arrivo. Siamo però consapevoli di essere tutti sulla stessa barca, che nessuno può salvarsi da solo, e che ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo. Non potendo fare nulla contro la malattia, non essendo operatori sanitari, abbiamo ritenuto che ACB – un sistema di 50 studi e di poco più di 500 professionisti (commercialisti, avvocati e docenti universitari) presenti in tutto il territorio nazionale – poteva dare un aiuto riflettendo sulle conseguenze economiche della crisi e facendo proposte concrete per superarla. In fondo la pandemia, oltre ai lutti, alle sofferenze e al dolore, offre la possibilità di pensare alla programmazione della ripartenza e di eliminare i “nodi” che condizionano il funzionamento delle imprese. Le nostre riflessioni sono state raccolte in un volume edito dalla Egea che a giorni sarà in libreria e che è il risultato di un processo che ha impegnato gli studi in due fasi: nella prima, hanno risposto all'indagine che ha consentito di individuare le aree nelle quali concentrare l’attenzione; nella seconda, hanno elaborato le riflessioni e le proposte.

La crisi d’impresa occupa una posizione centrale tra le proposte avanzate. L’apparato produttivo italiano è formato, nella stragrande maggioranza, da unità di piccola e piccolissima dimensione, peraltro strutturalmente deboli e non sempre innovative.

Già prima dell’emergenza sanitaria il numero delle imprese in difficoltà era molto elevato. La chiusura forzata, la perdita di fatturato di interi settori produttivi e il crescente indebitamento, connessi alla epidemia, hanno contribuito ad aggravare la situazione. Oggi non siamo in grado di valutare quante imprese non potranno riprendere l’attività quando torneremo alla normalità. Ma sappiamo che saranno moltissime; e sappiamo anche che non possiamo permetterci di perderle tutte. Ne va della stabilità dell'intero sistema. È interesse di tutti recuperare quelle che sono in condizione di riprendersi e tornare a creare valore in un tempo ragionevole. Bisogna fare il possibile.

L’impresa è il motore dell’economia. Per sua natura è destinata a creare nuova ricchezza e a durare nel tempo. Ma per svolgere le funzioni economiche e sociali che le sono proprie, deve essere in grado di dare adeguata risposta ai portatori dei variegati interessi che in essa convergono: conferenti di capitale proprio, lavoratori, finanziatori, clienti, fornitori, erario e società nel suo complesso. Sostenendo il recupero e la riconversione delle imprese si tutelano gli interessi di tutti.

Le proposte sulla crisi sono diverse. La prima, del tutto innovativa, riguarda l’introduzione nel nostro ordinamento di una nuova procedura concorsuale di carattere conservativo: «La moratoria biennale per il salvataggio delle imprese in crisi da pandemia di Covid-19 e il finanziamento pubblico postergato».