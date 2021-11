Moratti in cordata pronti a entrare in Banca Profilo

Ascolta la versione audio dell'articolo

È in corso di definizione il riassetto di Banca Profilo. Una cordata di imprenditori milanesi sembra infatti a un passo dall’ingresso nello storico istituto di via Cerva. Secondo le indiscrezioni, in campo sarebbe scesa, tra gli altri, anche la famiglia Moratti, azionista del gruppo Saras, con alcuni suoi esponenti: Angelo Moratti, figlio di Gian Marco, e l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti.

I quotisti del fondo Sator, che ormai procede verso la chiusura, attendono l’esito delle discussioni...