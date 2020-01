More, il nuovo pacchetto Fiat per la gamma Tipo Con 500 euro di sovrapprezzo per tutti gli allestimenti previsti è ora offerto un pacchetto di accessori aggiuntivi in promozione destinati ad arricchire ulteriormente le varianti disponibili per la Tipo, il modello medio di Corrado Canali

Fiat rilancia l'offerta delle Tipo col pacchetto More dedicato alla “famiglia” della Tipo. Disponibile per tutti gli allestimenti Street, Mirror, Lounge, S-Design e Sport del modello “media” della Casa, offre in promozione una serie di accessori aggiuntivi con un sovrapprezzo forfettario di 500 euro.

La Tipo Street More, ad esempio, aggiunge ad un equipaggiamento già completo i cerchi di lega da 16”, le luci diurne a Led, l'infotainment UConnect con display da 5 pollici e il volante rivestito di pelle.

La Tipo Mirror More, invece, punta sull'infotaiment UConnect che è abbinato allo schermo da 7” completo di Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai cerchi di lega da 16”, ai fendinebbia, al climatizzatore automatico e ancora ai sensori di parcheggio posteriori e ai vetri posteriori oscurati.

La Tipo Lounge More, inoltre, offre i cerchi di lega da 17”, il sistema adaptive cruise control, il climatizzatore automatico, i gruppi ottici Bixenon e il pacchetto Comfort. Infine le varianti S-Design e Sport More sono arricchite dai fari Bixeno, dalla retrocamera, dal tetto di colore nero e dai cerchi in lega Mopar da 18” bicolore.

Per chi, insomma, cerca un'auto ancora più completa ad un prezzo che resta comunque accessibile senza rinunciare a versatilità e stile, la nuova Tipo Street More è una proposta interessante, visto che l'allestimento offerto è ora ulteriormente arricchito. Spaziosa e tecnologica e dedicata alle famiglie, la Tipo Mirror More, ora, si arricchisce dei vetri oscurati, del climatizzatore automatico e dei sensori di parcheggio posteriori.