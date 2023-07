Morellato sfiora gli 800 milioni di fatturato grazie ad acquisizioni e crescita organica

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Non li abbiamo visti arrivare, si potrebbe dire di Morellato, il più grande gruppo italiano di orologeria e gioielleria, usando un’espressione tra le più in voga del momento. Ma sarebbe corretto solo in parte: primo, perché la crescita di ricavi e redditività è in corso da anni e in modo costante. Secondo, perché il percorso guidato dal presidente del gruppo, Massimo Carraro, non è sorprendente nel senso di inatteso, bensì è frutto di una visione di medio e lungo termine spiegata da molti anni dallo stesso Carraro. Quindi chi, nel caso, non avesse visto arrivare il gruppo Morellato , era (colpevolmente) distratto. Ma i risultati del 2022 parlano da soli.

Un esercizio record, con aumento like for like del 17%

Partiamo dai numeri: con la presentazione del bilancio consolidato 2022, chiuso fiscalmente il 23 febbraio scorso, Morellato Group si conferma primo gruppo italiano di gioielleria e orologeria: il fatturato è arrivato a 392,5 milioni, con una crescita del 17% rispetto ai 310 milioni dell’esercizio precedente. Si tratta della crescita a perimetro comparabile (il cosiddetto “like for like”), senza cioè considerare l’impatto dell’acquisizione di Christ Group, che porta invece il fatturato proforma (che combina quello di Morellato con quello di Christ, la cui acquisizione è stata finalizzata il 1° febbraio 2023) degli ultimi dodici mesi a 780 milioni. L’adjusted ebitda – ottenuto depurando i costi sostenuti per l’acquisizione Christ – è arrivato a 95,5 milioni, pari al 24,3% del fatturato. La posizione finanziaria netta bancaria è di 204,6 milioni, a fronte di investimenti, nell’esercizio fiscale 2022-23, di 251 milioni di euro (per sviluppo organico e per la citata acquisizione di Christ in Germania e di quella, minore ma strategica, di Pierre Roux in Francia). Tutti i mercati hanno registrato crescite a doppia cifra rispetto all’esercizio precedente e sempre grazie all'acquisizione Christ, la quota realizzata all'estero è salita al 71%. Al 29% realizzato in Italia, si affiancano il 14% della Francia, il 53% della Germania e il 4% di altri mercati (nella foto in alto, un negozio a insegna Christ in Germania).

Loading...

Obiettivo: raddoppio del fatturato (non solo proforma)

Di fronte a questi numeri, persino Massimo Carraro (nella foto insieme a Cristina de’ Stefani, ceo Finance & Corporate Affairs, e, a sinistra, Marco Carraro, ceo Supply Chain) noto per la sua schiettezza ma anche per un certo understatement, usa la parola eccezionale: «L’esercizio 2022-23 è stato un anno importante per il gruppo, in cui abbiamo raggiunto risultati, si può davvero dire, eccezionali. Lo abbiamo fatto grazie alla crescita in tutti i mercati dove siamo presenti e soprattutto grazie all'acquisizione del gruppo tedesco Christ. I dati proforma relativi agli ultimi dodici mesi indicano un raddoppio del fatturato, ma abbiamo obiettivi di ulteriore crescita per i prossimi anni».

L’espansione trainata dal retail

Con l'acquisizione di Christ Group, come detto, finalizzata all’inizio del 2023, alle insegne già in portafoglio a Morellato (le catene francesi Cleor, Noélie e Pierre Roux e quelle italiana Bluespirit e D’Amante) si sono aggiunte le insegne tedesche Christ, Brinckmann&Lange e Valmano. Il che ha portato a 620, il numero complessivo dei punti vendita diretti, così suddivisi: in Italia 260, in Francia 160, in Germania 200, con una presenza digitale unica in Europa nel retail multibrand di orologi e gioielli. Importanti investimenti sono previsti anche nel 2023 nella relocation e nel restyling di negozi esistenti e in nuove aperture: 16 in Italia, 15 in Francia e 4 in Germania, con la previsione di arrivare a circa 655 punti vendita complessivi diretti entro la fine di febbraio 2024 (ovvero entro la fine dell’esercizio fiscale in corso). «L'espansione del retail diretto non è solo una crescita dimensionale: è la conferma di un modello di business che abbiamo portato avanti nel tempo con coerenza – sottolinea Carraro –. E sono fiero, come imprenditore italiano, di portare avanti non solo la nostra idea di retail, ma anche di diffondere la nostra cultura manifatturiera e la creatività della gioielleria italiana. In altre parole, sono fiero di portare il nostro progetto industriale oltre confine». Per quanto riguarda la composizione del fatturato, il gioiello si conferma preponderante, con una quota (in crescita) del : Per quanto riguarda la tipologia prodotto, continua la crescita di quota del gioiello (in particolare in oro e oro con pietre preziose) che rappresenta ora il 62% del totale, con il restante 38% riconducibile a orologi e cinturini.

Un gruppo diversificato e integrato verticalmente

Il riferimento alla manifattura e alla cultura industriale è spiegato dalla composizione del portafoglio: i marchi di proprietà di orologi e gioielli di Morellato Group sono Morellato, Sector No Limits, Philip Watch, Lucien Rochat, Favs, Live Diamond, Oui&Me, La Petite Story, che si affiancano al retail omnichannel, Bluespirit, D'Amante, Christ e Cleor. Last but not least, ci sono i brand in licenza mondiale: Maserati, Chiara Ferragni, Trussardi, Esprit, Jette e Guido Maria Kretschmer. «Nel 2022 abbiamo visto una crescita continua dei principali brand del nostro portfolio, che credo di poter definire marchi iconici della gioielleria e orologeria – fa notare Massimo Carraro –. Ma guardiamo sempre al futuro e alle giovani generazioni, proponendo brand e prodotti contemporanei, dialogando attraverso i nuovi canali ma soprattutto con un impegno costante verso la sostenibilità in termini di attenzione all'ambiente e alle persone». Il presidente di Morellato sottolinea ancora una volta «la completa integrazione della filiera, dall'ideazione del brand, al design e alla produzione, comprendendo anche l'acquisto delle materie prime direttamente alla fonte, per arrivare al consumatore finale attraverso il retail diretto, ma senza dimenticare la distribuzione wholesale». I marchi del gruppo sono infatti presenti in oltre 40 Paesi e anche se la concentrazione resta sull’Europa, per i prossimi anni si guarda al Medio Oriente e, in prospettiva, a Stati Uniti e Cina. Nel 2022 è nata infatti la filiale Italian Luxury Mea, con sede nel cuore del design district di Dubai, capitale dell’omonimo emirato, il più conosciuto e dinamico degli Emirati arabi uniti.