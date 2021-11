Moretti e gli «americani» si comprano la famosa pasticceria Sant Ambroeus

Ascolta la versione audio dell'articolo

I milanesi che per il ponte dell'Immacolata passeggeranno sotto i portici di Via Matteotti, nel centro di Milano, per andare a comprare il panettone di Natale da Sant Ambroeus, troveranno la stessa atmosfera di sempre. Le insegne e gli arredi verdi, le tradizionali vetrine addobbate che traboccano di decine di confezioni nel tipico incarto rosa salmone, famoso in tutto il mondo. Ma un piccolo terremoto ha scosso l'istituzione gastronomica meneghina: proprio mentre sta per cominciare la stagione delle...