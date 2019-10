Morgan investe in infrastrutture e nuovo personale

La Morgan Motor Company, produttrice di iconiche auto sportive britanniche, sta intensificando il suo programma di reclutamento, nonostante l'incertezza economica del Paese e dell'industria automobilistica globale. La società con sede a Malvern, che quest'anno celebra il suo 110° anno di attività, impiega ora 233 dipendenti, con 40 nuovi ruoli creati quest'anno. Attualmente ci sono 10 offerte di lavoro aperte in vari dipartimenti e livelli aziendali, tra cui una serie di nuovi ruoli senior. Dopo aver iniziato il 2019 con 204 dipendenti, l'azienda prevede una forza lavoro di 240 persone entro la fine dell'anno. La crescita del personale coincide con il rinnovamento delle infrastrutture nello stabilimento di Malvern Link, che è stato sede del produttore di auto sportive negli ultimi 105 anni. Una somma di sette cifre è stata accantonata per i continui miglioramenti del sito storico della fabbrica, mentre un nuovo centro tecnologico e un centro visitatori sono attualmente in discussione.

L'investimento in nuovo personale e risorse arriva dopo il lancio dell'ultimo modello di Morgan, la Plus Six, venduta in numeri record per l'azienda e che segna l'inizio di una nuova era di auto sportive per il Marchio. Morgan ha intrapreso un piano di investimenti per aumentare progressivamente la produzione nei prossimi cinque anni che porterà al conseguente ampliamento delle operazioni di marketing e distribuzione.