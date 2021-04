Morgan raccoglie 21mila dollari per una canzone via Nft

2' di lettura

Sono bastati due rilanci, l’ultimo a 10 ethereum, per chiudere l’asta per l’assegnazione del primo Nft utilizzato in Italia da un cantante di grido. Così Marco Castoldi, in arte Morgan, ha ottenuto poco meno di 21mila dollari per la canzone “Premessa della premessa”, messa in vendita sulla piattaforma Opensea, specializzata nei token non fungibili, l’ultima mania nell’ambito delle criptovalute che sta spopolando nell’arte digitale e ora anche nella musica.

Il leader dei Bluvertigo ha infatti deciso di cavalcare così l’onda dei “non fungible token” mettendo all’asta una dozzina di giorni fa il file della canzone partendo da una base di 0,5 ethereum. Lo stesso giorno Jolie ha fatto un rilancio a 0,7, poi tre giorni dopo è arrivato quello decisivo che ha alzato l’asticella a 10 Eth, pari a circa 21mila dollari.

L’asta si è chiusa mercoledì con l’assegnazione del token a Natale Ferrara, founder di Poseidon, gruppo attivo nell’ambito delle criptovalute con sede a Lugano, che si è portato a casa il token che garantisce la titolarità esclusiva della canzone, i cui diritti musicali rimangono comunque in capo a Morgan, insieme a un incontro personale con il cantante e la stampa originale autografata del testo della canzone.

Come sottolinea la presentazione sulla piattaforma Opensea, dove sono rintracciabili tutti i dettagli dell’opera e dell’asta, si tratta di una “prima” per la musica italiana, una «premessa» in quanto «esperimento degli esperimenti, gioco dei giochi». Ferrara potrà in qualsiasi momento mettere in vendita il token sulla stessa piattaforma e tutte le transazioni saranno registrate sulla blockchain di ethereum.

In realtà pochi giorni prima un altro gruppo italiano, i Belladonna, avevano messo all’asta un Nft con la loro canzone “New Future Travelogue”: in quel caso il vincitore si aggiudica anche i diritti del brano, oltre all’unica copia in vinile della canzone lunga nove minuti. L’Nft è stato assegnato il 27 marzo scorso per 1.001 dollari.