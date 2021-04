Morgan Stanley aggiorna la classifica: Rolex, Omega e Cartier sul podio 2020

3' di lettura

Rolex si conferma leader incontrastato tra i marchi orologieri con una quota di vendite pari al 24,9%, quasi tre volte superiore a quella raggiunta da Omega, secondo con l'8,8%. A chiudere il podio è Cartier, che copre il 6,7% del mercato globale delle lancette: È il nuovo report di Morgan Stanley a evidenziare i punti chiave dell'industria orologiera svizzera del 2020 con una ricerca che fotografa i risultati dell'intero settore.

Poche le sorprese, dal momento che tra le fonti principali per questo focus ci sono i numeri indicati dalla Fédération de l'industrie Horlogère Suisse sulle esportazioni globali che per l'anno passato avevano decretato una diminuzione 21,8%. A questo si aggiungono i dati elaborati in collaborazione con LuxeCounsult relativi alle quote di mercato dei singoli brand.

I brand di orologi più amati al mondo

I tre brand sul podio sono seguiti da Longines al quarto posto (con il 6,2%), Patek Philippe (5,8%), Audemars Piguet (4,3%), Tag Heuer (3%) Richard Mille (2,5%), Iwc (2,7%), Breitling (2,4%), Hublot (2,3%), Jaeger-LeCoultre 2,1%), Tissot (3,1%), Panerai (1,6%), Vacheron Constantin (1,5%) e Breguet (1,2%).

Leggendo questa classifica nell'ottica dei gruppi, è sempre Rolex (insieme a Tudor) a primeggiare con il 26,8% del mercato, precedendo di poco Swatch Group che detiene il 25,2%, seguiti da Richemont con il 18,2% e Lvmh con il 7,2%.

I sei marchi oltre il miliardo di ricavi

La ricerca sottolinea che sei brand su un totale di 350 hanno totalizzato vendite per oltre il miliardo di franchi svizzeri. Ovviamente tra questi ci sono Rolex con 4,4 miliardi di franchi svizzeri (810mila pezzi) e poi Omega con 1,758 miliardi (500mila pezzi), Cartier con 1,6 miliardi (490mila pezzi), Patek Philippe con 1,16 miliardi (53mila pezzi), Longines con 1,14 miliardi (1,5 milioni di pezzi) e Audemars Piguet con 1,12 miliardi con (40mila pezzi).