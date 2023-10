Morgan Stanley, Ted Pick nuovo ceo 2024: prende il posto di James Gorman

Ascolta la versione audio dell'articolo

Morgan Stanley ha scelto Ted Pick come nuovo ceo che prenderà il posto di James Gorman dopo una gestione di 14 anni che ha rimodellato la banca di Wall Street. Pick, co-presidente e veterano dell’azienda da tre decenni, sarà elevato al ruolo di vertice a gennaio e si unirà al consiglio di amministrazione, secondo quanto rende noto la banca in un comunicato. Gorman, 65 anni, rimarrà come presidente esecutivo.

Pick, 54 anni, prende insomma il posto dell’uomo a cui si attribuisce il merito di aver stimolato la rinascita dell’attività di trading dopo il periodo pericoloso della crisi finanziaria del 2008, quando i clienti hanno abbandonato Morgan Stanley e i dubbi sulla sua capacità di stare in piedi animavano i gossip di Wall Street.

L’australiano Gorman, una volta scelto a sorpresa come amministratore delegato, ha salvato la banca dal crollo e ha progettato una trasformazione pluriennale con la gestione patrimoniale al centro. Questa revisione strategica è stata accelerata da due importanti operazioni annunciate nel 2020 che hanno trasformato Morgan Stanley in una potenza della gestione del denaro che si sta dirigendo verso un obiettivo di 10mila miliardi di dollari, catapultando il suo valore di mercato al di sopra di quello dell’arcirivale Goldman Sachs.

«Ha avuto una visione singolare del posto e in 15 anni ci ha portato da una situazione di quasi bancarotta a una posizione vincente», ha dichiarato Pick nella sua prima intervista dopo l’annuncio della promozione. Il ceo eletto ha dichiarato che manterrà la direzione intrapresa da Morgan Stanley e non prevede alcun cambiamento di strategia.