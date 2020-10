Morgan Stanley, utile +25% e ricavi sopra le attese Nei tre mesi a settembre, la banca americana ha riportato un utile netto di 2,717 miliardi di dollari, 1,66 dollari per azione. Gli analisti attendevano 1,28 dollari

Nel terzo trimestre Morgan Stanley ha visto salire profitti e fatturato, battendo le attese degli analisti, soprattutto grazie all'andamento migliore del previsto delle attività di trading (i ricavi della divisione sono saliti da 3,46 a 4,15 miliardi di dollari, contro i 3,35 attesi dagli analisti). Nei tre mesi a settembre, la banca americana ha riportato un utile netto di 2,717 miliardi di dollari, 1,66 dollari per azione, in aumento del 25% rispetto ai 2,173 miliardi, 1,27 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso. Gli analisti attendevano un utile per azione di 1,28 dollari. I ricavi sono saliti del 16% a 11,657 miliardi, contro i 10,032 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso e meglio dei 10,61 miliardi previsti dal consensus.

«Abbiamo messo a segno utili solidi, i mercati sono rimasti attivi nei mesi estivi e il nostro modello di business bilanciato ha continuato a dare ritorni alti e coerenti», ha detto l'amministratore delegato James Gorman. In particolare, il fatturato dell'area Institutional Securities è salito da 5,023 a 6,062 miliardi di dollari, quello della gestione patrimoniale è salito da 4,358 a 4,657 miliardi e quello della gestione investimenti è passato da 764 milioni a 1,056 miliardi.