Morning Capital lancia il primo sistema full digital per la locazione residenziale

Il primo esperimento è stata la piattaforma digitale per la locazione “Flat Tower Parco Vittoria”, a Milano. Ma ora che la domanda di mercato cresce, Morning Capital – Full Service Provider immobiliare e gestore di oltre 3mila unità immobiliari in Italia – presenta Home Easy Rent, il primo vero sistema di gestione full digital nella locazione residenziale, che entro la fine dell’anno verrà esteso a oltre 500 unità abitative a livello nazionale.



Come funziona

Utilizzando la formula del build/t to rent, un nuovo trend del settore del Real Estate in Italia che si focalizza sulla costruzione e/o riqualificazione di immobili cielo-terra messi a reddito anche in ottica di breve-medio termine, Home Easy Rent unisce complessi processi gestionali ad una piattaforma digitale innovativa. L’iniziativa è nata nel corso del 2020 ed è stata interamente sviluppata da Morning Capital, in collaborazione con Tecma Solutions. La piattaforma consente comodamente da remoto di configurare l’appartamento in tutti i suoi elementi, arredandolo e personalizzandolo, visualizzando in diretta le scelte effettuate, dagli accessori per interni fino all’arredamento outdoor per terrazzi e logge, passando per la scelta di pacchetti opzionali, fino a formulare in tempo reale il costo della locazione “all-in”.

È possibile anche sottoscrivere online sia riserva, che proposta e contratto di locazione, con download e upload dei documenti necessari. Morning Capital, inoltre, mette a disposizione di clienti e affittuari esclusivi servizi pre-rent, advisory, e post-rent. Infine, My Living: la conciergerie H24/7su7 per tutti, non più solo per il luxury. È rivolta ai conduttori degli immobili in affitto, l’offerta di servizi dedicati all'asset, a partire dalle amenities, e alla persona, tramite un innovativo modello di gestione, supportato anch’esso da un sistema digitale integrato. In quanto gestore dell’immobile, inoltre, Morning Capital si occupa di organizzare la fase precedente all’ingresso dell’inquilino, ma anche di accedere ai servizi di manutenzione dell’appartamento, nonché alla gestione degli spazi comuni dell’edificio, inclusivi delle amenities, durante il periodo di locazione e post locazione.

Insomma, Home Easy Rent risponde alla nuova tendenza, diffusa ormai da tempo a livello internazionale ed ora in crescita in Italia, in cui gli utenti finali sono orientati verso soluzioni di affitto immobiliare flessibili di breve-medio termine con servizi annessi. Una soluzione che, anche a seguito della recente emergenza sanitaria, ha preso piede nel nostro Paese.

La casa come una «commodity»

«Con Home Easy Rent – ha commentato Maurizio Monteverdi, amministratore delegato di Morning Capital –possiamo senz’ombra di dubbio definirci i pionieri di un nuovo format di gestione della locazione residenziale full digital nel nostro Paese. La casa è sempre più una commodity, per definizione bella e di qualità, per fare la differenza quel che conta oggi è poter offrire una modalità di accesso ed una gamma di servizi che permetta di concepire l’abitazione un luogo di velocità, leggerezza, freschezza e novità, contro l’idea della casa come un’articolata complessità di burocrazia, inficiata da pesanti attività da svolgere: la ricerca, le opere da realizzare, il coordinamento dei professionisti incaricati, l’allineamento della propria agenda con i molti impegni correlati, la scelta dell’arredo, l’acquisto dello stesso, le fasi di montaggio e di trasloco, nonché il supporto nelle diverse e varie fasi dell'abitare una volta insediati. Siamo convinti che la tecnologia applicata a nuove forme di locazione, sia in ambito residenziale, che, a breve, anche in altre destinazioni d'uso, rivoluzionerà sempre più il modello di business sin qui adottato».