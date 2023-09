Morosità in condominio, meglio evitare azioni legali da parte dell’amministratore

Ascolta la versione audio dell'articolo

I rincari sul fronte dell’energia fanno aumentare la morosità nel condominio. Sono infatti numerosi i condòmini che non riescono a far fronte alle spese del rendiconto consuntivo e a quelle, prudenzialmente rialzate, legate al preventivo di spesa per la prossima gestione. All’aumento del costo del servizio di riscaldamento e a quello delle primarie utenze si aggiunge la crisi economica generale che sta interessando il Paese.

Da un lato, i condòmini sono in difficoltà a far fronte puntualmente ai pagamenti deliberati in assemblea e, dall’altro lato, gli amministratori faticano non poco per sopperire alla mancanza di provvista per pagare i fornitori; e i rimedi messi a loro disposizione dalla legge per il recupero coatto del credito condominiale non sono certo sufficienti per risolvere il problema e né, a ben vedere, opportuni perché l’ingiungere giudizialmente il pagamento a una famiglia che già versa in precaria situazione di liquidità significa ancor più aggravare il suo debito con le spese legali e gli altri esborsi che seguono alla notifica del decreto ingiuntivo.

Entra in gioco, allora, la vera professionalità dell’amministratore nel riuscire a portare comunque avanti la gestione, senza incorrere in sanzioni amministrative, in azioni giudiziarie da parte dei fornitori o, ancor più grave, nella sospensione dei servizi.

È invece consigliabile valutare di proporre ai morosi sopportabili piani di rientro del debito; per farlo l’amministratore deve però farsi preventivamente autorizzare dall’assemblea, essendogli, in difetto, impedito di consentire al singolo condominio di pagare in tempi diversi da quelli decisi dalla collettività condominiale al momento dell’approvazione del preventivo di spesa.

La sua professionalità si fa notare nell’astenersi dal sottoporre all’assemblea l’approvazione di interventi manutentivi straordinari, quand’anche necessari ma non urgenti e quindi rinviabili a momenti futuri quando tutto le spese fuori dall’ordinario potranno essere affrontate con maggiore tranquillità.