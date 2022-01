Morpho + Luna crea collezioni da sogno per la notte e per la casa

«Quello dello sleepwear è un settore complicato - ci racconta Cécile -, una nicchia contenuta della moda dedicata alla qualità elevata del prodotto. C’è molto fast fashion in questo segmento di mercato, ma noi abbiamo scelto di puntare a un diverso segmento di mercato. Dall’inizio siamo stati presenti come brand da Selfridges, La Rinascente, Fortnum & Mason, ma anche in Asia». Attualmente la scelta ricade su boutique di nicchia e alberghi cinque stelle, un filone quest’ultimo che sta prendendo piede adesso.

La ricerca dei tessuti e dell’artigianalità è il fulcro delle collezioni. Spesso si tratta di tessuti italiani, trovati alle fiere, in primis a Première Vision a Parigi. I tessuti maschili arrivano, invece, quasi sempre da Biella.

«La produzione di tutta la collezione per la notte viene realizzata nei dintorni di Varese - continua l’intervistata -. L’ultima collezione è stata realizzata con il celebre marchio Mantero ed è basata su seta al 100% riciclata. Si tratta di fibre che vengono recuperate, rimacinate e nuovamente filate dando al filato una consistenza finale simile a quella del cachemire».

L’ultima nata è la linea di teleria per la casa, per la tavola in particolare, per la quale le due socie si sono spinte alla ricerca di artigiani lungo tutta la Penisola. «Tovaglie e tovagliette vengono ideate da noi con l’ausilio di artigiani specializzati, come l’Antica stamperia di Carpegna che ha realizzato per noi dei disegni che richiamano fiori stilizzati, ma anche ricamate in Puglia con il tombolo, antica tecnica del tamburo di forma circolare tramandata negli anni» spiega Sissi. E ancora la collaborazione con Fabio Maggi e Alessandro Codato del Laboratorio Maggi, decoratori di tradizione che hanno realizzato con Morpho and Luna particolari disegni per la biancheria per la tavola.

La produzione della parte abbigliamento, che riguarda la fascia del lusso, si compone di circa mille pezzi ogni anno.