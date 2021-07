Morselli: «L’ex Ilva torna agli utili e senza debiti finanziari. Adesso tocca allo Stato»

C’è spazio per rimodulare il contratto tra gli azionisti?

Tutti i contratti possono essere rivisti, ma la scelta tocca ai soci. Non a me. Da parte mia, o di altri consiglieri di amministrazione, sarebbe una invasione di campo.

Per ArcelorMittal l’Italia è un Paese strategico? Oppure è disponibile ad affrettare i tempi di uscita in anticipo rispetto al 2022 previsto dall’accordo?

Io non sono ArcelorMittal e non posso esprimermi al loro posto. Detto ciò tutte le scelte che hanno fatto finora dimostrano il profondo interesse a rimanere. Sono il più grande operatore siderurgico al mondo e sanno cosa fare di una acciaieria. Hanno dovuto subirne di tutti i colori e hanno resistito a tutto. Se avessero voluto disimpegnarsi, avrebbero potuto farlo senza problemi. C’era solo l’imbarazzo della scelta su quando staccare la spina. Lo stesso giorno in cui sono stata nominata, per esempio, il governo ha revocato lo scudo penale concesso ad ArcelorMittal. Quale occasione migliore per uscire di scena chiedendo risarcimenti?

Perché ArcelorMittal ha deconsolidato l’Italia dal gruppo a poco più di due anni dall’inizio dell’avventura in Italia?

Gli impianti dell’ex Ilva sono in affitto. Ritengo che, a fronte delle difficoltà incontrate nel primo anno di gestione, abbia ritenuto indispensabile una partnership pubblico-privata per portare a termine l’acquisizione dai commissari che li gestiscono per conto della proprietà pubblica.

Il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sta lavorando a un piano per l’acciaio. Coinvolgerà anche gli impianti di Taranto?

Non lo so. Sono 20 anni che si deve fare il piano per la siderurgia. Spero sia la volta buona. Per quanto riguarda l’ex Ilva l’accordo tra pubblico e privato, incluso il piano industriale, è molto dettagliato. Io non posso che rispettarlo.

L’imprenditore siderurgico Giovanni Arvedi ha studiato un progetto alternativo per sostituire gli impianti attuali con altri a forno elettrico, più compatti e meno inquinanti. Lei ci crede?

Io non lo conosco ma occorre verificare nella pratica la sua compatibilità con gli impianti esistenti. Non solo. Qualsiasi trasformazione dovrebbe prevedere la crescita costante della produzione dagli attuali 4,5-5 milioni di tonnellate fino a 8 milioni. E tutti devono essere compatibili con il bilancio energetico territoriale. Si possono ottenere gli stessi risultati di compatibilità ecologica senza distruggere tutto quanto investito finora e quanto dovrà essere investito nei prossimi anni per legge ambientale. A partire dalle centinaia di milioni spesi per la copertura dei magazzini delle materie prime, per esempio. E questo senza contare gli impegni sul piano della forza lavoro, che prevedono il ritorno alla piena occupazione una volta raggiunti gli 8 milioni di tonnellate grazie a un mix di tecnologie produttive, inclusi i nuovi altiforni previsti dal piano industriale, che danno molta più occupazione dei forni elettrici.

Venerdì scorso il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha negato, per decreto, la proroga dei termini per alcuni interventi ambientali, prevista per il 30 giugno. E adesso che cosa farete?

In tempo di Covid e con i provvedimenti di proroga generalizzata relativi non ci sembra una decisione giusta. Per questo ieri mattina abbiamo fatto ricorso al Tar del Lazio.

L’Unione europea ha rivisto il Pnrr dell’Italia escludendo che i fondi europei possano finanziare per l’ex Ilva l’uso del gas, dicendo invece che le misure messe in campo devono sostenere la produzione di idrogeno elettrico da energia rinnovabile. Come ne uscirete?

Le do una anticipazione: gli impianti dell’ex Ilva sono in grado di produrre già da ora anche idrogeno, utilizzabile nella produzione di acciaio tramite ciclo integrale. In tempi brevi ci saranno novità sull’utilizzo dell’idrogeno in linea di produzione. Sarà un esempio virtuoso di economia circolare altamente sostenibile.

Uno dei grandi investimenti messi in cantiere è il rifacimento dell’altoforno 5, il più grande d’Europa, spento dal 2015. A che punto siete?

Siamo nella fase della progettazione. Servono due anni e mezzo, tre, in coerenza con il piano di rilancio.

I rapporti con il governo, i rappresentanti di Invitalia, la città di Taranto, i fornitori sono difficili. Non c’era la possibilità di avere relazioni meno conflittuali?

Al di là delle dichiarazioni pubbliche, spesso bellicose, i rapporti sono basati sul rispetto reciproco, perché tutti si rendono conto dei grandi progressi realizzati in questi due anni. Il problema vero comunque è che l’ex Ilva rimane una grande azienda e, come tale, un grande centro di potere. Ogni anno, tra entrate e uscite, vengono gestiti 10 miliardi di flussi di cassa. Questi sono la posta vera in palio, che fa gola a tanti. L’ambiente non c’entra nulla.