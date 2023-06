Morta Astrud Gilberto, regina della Bossa Nova che cantò «The girl from Ipanema»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Se ne va un’altra leggenda della musica brasiliana: la cantante Astrud Gilberto, icona della Bossa Nova, è morta all’età di 83 anni. Lo ha reso noto la nipote, Sofia Gilberto, che non ha rivelato le cause del decesso. L’artista negli anni Sessanta registrò Girl from Ipanema, storica versione in inglese di Garota de Ipanema, l’immortale canzone di Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes. Grazie a questa interpretazione, realizzata assieme a Stan Getz, nel 1965 vinse il Grammy Award, il primo assegnato a una cantante brasiliana.

Nata il 20 marzo 1940 a Salvador de Bahia, nel nord-est del Brasile, era figlia di un tedesco sposato con una brasiliana. Astrud fu la moglie del musicista João Gilberto, uno dei padri della Bossa Nova, e ha avuto una lunga carriera con 19 album. Tra questi spiccano Stan Getz and Astrud Gilberto (1964), The Shadow of Your Smile (1965) , Live in New York (1996) e Jungle (2002). Nel 1992, la cantante fu premiata per per la sua carriera dal Latin Jazz USA e, dal 2002, fa parte anche dell’International Latin Music Hall of Fame.