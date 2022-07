Morta Ivana Trump, ex moglie di Donald e madre dei suoi figli maggiori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all’età di 73 anni. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente Usa in un messaggio sul suo social Truth. «Sono molto addolorato nell’informare tutti coloro che l’hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta», ha scritto l’ex inquilino della Casa Bianca.

I Trump sono stati una coppia di potere a New York negli anni Ottanta e Novanta, prima del loro divorzio, altrettanto pubblico e disordinato, dopo che The Donald aveva incontrato la sua successiva moglie, Marla Maples. Negli ultimi anni, però, Ivana Trump era rimasta in buoni rapporti con l’ex marito. In un libro del 2017 ha scritto che si parlavano una volta alla settimana. La coppia è stata sposata dal 1977 al 1992.

«Ivana Trump era una sopravvissuta. È fuggita dal comunismo e ha abbracciato questo Paese. Ha insegnato ai suoi figli la grinta e la durezza, la compassione e la determinazione», ha dichiarato la famiglia Trump in un comunicato. Ivana era cresciuta sotto il regime comunista nell’ex Cecoslovacchia.

Né il comunicato della famiglia Trump né il post dell’ex presidente menzionano la causa del decesso, ma il New York Post, citando fonti di polizia, ha riferito che Ivana ha avuto un arresto cardiaco nel suo appartamento di Manhattan.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York ha affermato che i servizi di emergenza hanno risposto a una chiamata per un arresto cardiaco e hanno trovato una donna di 73 anni morta nell’appartamento dell’Upper East Side in cui Ivana Trump.