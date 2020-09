Morta Rossana Rossanda, voce libera di un ’68 al femminile Fondatrice del «Manifesto», l’intellettuale comunista pose le donne al centro del dibattito politico. Tra recensioni di Bergman e la questione femminista. Gli ultimi giorni a Parigi e i pensieri sul disfacimento del corpo di Eliana Di Caro

Rossana Rossanda e Aldo Natoli, due dei fondatori del Manifesto, durante la riunione del comitato centrale del partito comunista a Roma il 25 novembre 1969 (Ansa)

Fondatrice del «Manifesto», l’intellettuale comunista pose le donne al centro del dibattito politico. Tra recensioni di Bergman e la questione femminista. Gli ultimi giorni a Parigi e i pensieri sul disfacimento del corpo

7' di lettura

Rossana Rossanda è scomparsa domenica 20 settembre all’età di 96 anni. Il testo che segue è tratto da «L’intelligenza e l’intransigenza. Rossana Rossanda» di Eliana Di Caro, contenuto nel libro «Donne nel Sessantotto», Bologna, il Mulino, 2018

«Quella di Praga è una data importante per il partito, un momento spartiacque. È con Praga che per la prima volta il Pci critica l’Unione sovietica in modo formale. Luigi Longo aveva detto esplicitamente “non sono d’accordo” e questo non si usava ». Non serve ovviamente a evitare il peggio. La notte del 21 agosto Mosca entra con i tank nella capitale cecoslovacca e se Longo è costretto a parlare di «tragico errore», la crepa che si era aperta nel ’56 con i fatti d’Ungheria si allarga e non può più richiudersi nell’animo di tanti iscritti al Pci. L’idea di una rivista, che stava maturando sin dai tempi della sconfitta di Ingrao, diventa un’urgenza politica, il luogo dell’impegno per chi non si riconosce più in quello che sta accadendo. Il primo numero del «Manifesto» uscirà il 23 giugno del ’69, scatenando una bufera.Nell’inverno di quell’anno, nella cronaca del dissenso degli eretici Luigi Pintor, Aldo Natoli e Rossana Rossanda al XII Congresso, spicca l’incipit del discorso dell’istriana: «Siamo qui riuniti mentrel’esercito di un Paese che si dice socialista sta occupando un altro Paese socialista».

Era dunque caduto nel vuoto l’invito «a un gesto di fedeltà» rivolto dal futuro segretario Enrico Berlinguer. Immediata la reazione della delegazione sovietica che si alza e se ne va, seguita dalle altre, tranne quella vietnamita alla quale non stava funzionando la traduzione simultanea. Il 24 novembre il comitato centrale decreta la radiazione dal partito: «Ebbi una stretta al cuore solo quando furono spalancate le porte abitualmente interdette ai fotografi e fummo, per così dire, dati loro in pasto. Non lo avevo previsto. Non eravamo più dei loro, dei nostri».Per lei comincia una seconda vita, la vita fuori dal Pci e dentro il «Manifesto», di cui è una mente. È l’unica donna a firmarne gli editoriali, non solo squisitamente politici. Di nuovo si congiungono le sue due sfere di interessi se è vero che, in un giornale militante come pochi, scrive articoli sul film di Ingmar Bergman Sussurri e grida e altri sulla letteratura. «Guardi – racconta a Parigi – decisivo nel “Manifesto” è stato Pintor, eravamo molto amici e andavamo molto d’accordo. Era il direttore, conosceva il giornalismo, io non l’avevo mai fatto prima». Ma lei, allora, era consapevole dell’eccezionalità del suo ruolo? Sì, lo ero: l’unico editoriale femminile che usciva era il mio; negli altri gruppi del ’68, per esempio Lotta Continua che aveva un giornale, le donne firmavano molto meno (e non gli editoriali, ndr). Ma anche Potere Operaio. Al «Manifesto» a volte siamo state più donne che uomini, durante i primianni. Io, Castellina, Lidia Menapace, Ninetta Zandegiacomi, e poi Lucia Annunziata…

Quando si fa strada in lei la questione femminista? «Quando si fa strada in Italia, subito dopo il ’68. Scopro la Libreria delle donne di Milano, con Lea Melandri. C’è la riunione delle donne a Pinarella di Cervia: dicono “noi partiamo per tre giorni”. Partono come partivano gli uomini e allora erano mariti e compagni che dovevano far da mangiare, portare i bambini dal medico, tutte cose cui non erano abituati. E questo momento segna una svolta. È un’esperienza che passa attraverso le famiglie, le coppie, un’esperienza fondante alla quale si collega per il Partito comunista anche Nilde Iotti ma soprattutto Adriana Seroni. È la prima volta che circolano i nomi delle femministe Melandri, Luisa Muraro, lo psicanalista Elvio Fachinelli, la rivista fatta per le donne “L’erba voglio”. La quantità di tutte queste cose cambia la testa della gente». E cambia anche la visione del mondo di Rossana: il tema «donne» irrompe nella sua vita ed entra nel dibattito pubblico sulle colonne del quotidiano. Cambiano i rapporti tra maschi e femmine nel giornale. «Quando gli uomini alzano la voce, le donne reagiscono. Ricordo una di loro, Giuseppina Ciuffreda, che molla uno schiaffo a un collega... Le donne di Lotta Continua fanno una manifestazione critica nei confronti del loro giornale perché le mettevano in una condizione di serie B». Poi con un repentino salto all’oggi dichiara con durezza: «Perché le donne non mollano qualche schiaffo! Si rassegnano. Se tutte le giornaliste facessero un’azione comune… Sono poco solidali tra di loro».

Una severità di giudizio che si estende anche alla questione della libertà sessuale: «Quello del ’68 è stato il primo scossone, certo, ma non è stato sufficiente. Guardi oggi quante ne vengono ammazzate, eppure corrono sempre a cercare lo stesso tipo di uomo. È molto profonda questa idea, non dico della schiavitù, ma della dipendenza. Una donna non sposata e senza un uomo sembra che abbia qualcosa che non funziona. In genere, il rapporto tra maschi e femmine non è risolto». Dagli anni Settanta lo sguardo di Rossanda include situazioni e dinamiche che prima rifiutava di mettere a tema semplicemente perché non le «vedeva» o non le riteneva utili alla causa, secondo quell’approccio intransigente che la contraddistingue (e che, per esempio, applica anche alla scrittura: ha sempre pensato di usare le parole per comunicare, e dunque in termini impersonali, non per il proprio appagamento, per la bellezza della forma: dono secondo lei riservato a pochi eletti). (…) L’aborto e la rappresentanza femminile nella politica, la legge sulla violenza sessuale (cui si arriverà solo nel 1996) e il rapporto tra femminismo e Pci sono solo alcuni dei temi che affronta sul «Manifesto», con un punto di vista mai scontato e innescando spesso dibattiti e polemiche.Nel 1984 firma un lungo pezzo sull’ambiguità della solitudine delle donne, ancora oggi di grande attualità, analizzando il doppio senso che quella condizione reca con sé: l’isolamento – inteso come il trovarsi costrette in un percorso fisso, ripetitivo, senza via d’uscita – e l’emancipazione, che porta a vivere da sole «non perché nessuno le abbia volute ma perché a un certo punto loro stesse se ne sono andate. Ma forse ancora oggi a queste donne sole la loro condizione appare, in certa misura, libera sì, ma transitoria».