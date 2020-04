Mortalità da Covid-19, durante il picco decessi triplicati in Lombardia

L’impatto del lockdown sulla mortalità

A partire dal secondo rapporto del Sismg, pubblicato il 2 aprile, si osserva un rallentamento della crescita dei decessi nelle città del Nord. «Questo fenomeno - afferma Paola Michelozzi - direttore dell’unità di epidemiologia ambientale dell’Asl 1 di Roma che cura il report - andrà confermato nei prossimi giorni, ma suggerisce una potenziale efficacia delle misure di contenimento nel ridurre la circolazione del virus, il suo numero di riproduzione e quindi di infezioni, e, con una latenza di qualche settimana, la mortalità». Un fenomeno che secondo gli studiosi può anche spiegare l’impatto contenuto in termini di mortalità nelle città del Sud, dove il virus è arrivato con circa due settimane di ritardo, quando le misure di contenimento erano già in atto.

Lo studio sulla mortalità giornaliera conferma, inoltre, che l’epidemia è stata preceduta da un calo della mortalità nei mesi invernali, grazie a un clima più mite e a un basso impatto della tradizionale influenza stagionale: da ottobre a febbraio la mortalità è stata inferiore all’atteso (-840 decessi al 3 marzo) mentre, dal 4 marzo al 7 aprile, è stato stimato un eccesso di 3.464 decessi. Questo decremento di mortalità, secondo gli autori del report, «ha determinato un temporaneo incremento della popolazione più fragile che si è trovata successivamente esposta all’epidemia di Covid-19».

Infine, lo studio Sismg prende in considerazione i decessi per tutte le cause. «Non si può escludere - aggiungono gli autori - che la paura di recarsi in pronto soccorso da parte dei cittadini, soprattutto nelle prime fasi dell’epidemia, oltre ad avere un effetto positivo sulla riduzione degli accessi inappropriati, possa aver indotto un minor ricorso alle cure anche per condizioni come infarto acuto del miocardio o ictus». L’ipotesi è in corso di verifica con appropriati disegni di studio epidemiologico.

La «cronaca» della crescita della mortalità in Italia

Fatto sta che, a fine marzo, era evidente a molti che ai dati diffusi ogni giorno dalla Protezione civile ormai sfuggiva il fenomeno dei decessi da Covid-19 . Alcune ricostruzioni delle cronache locali (si veda l’inchiesta pubblicata il 1 aprile su l’Eco di Bergamo) hanno evidenziato un notevole scostamento tra i decessi ufficiali e quelli risultati “positivi” al coronavirus secondo il bollettino. Presto sono nate in fretta diverse mappe online per cercare di raccontare l’eccessiva mortalità, tramite la raccolta spontanea dei numeri diffusi dalle anagrafi dei Comuni. Tanto da spingere, i primi di aprile, l’Istat a pubblicare online alcuni dati sui decessi dei primi mesi 2020.

Questi dati sono stati elaborati da diversi istituti di ricerca, tra cui ad esempio l’Istituto Cattaneo, che concordano nell’analisi: dopo il 21 febbraio il numero dei morti in Italia è aumentato in maniera sensibile, molto di più del numero dei decessi attribuito al Coronavirus.