Tutti i misteri della morte di Prigozhin e del suo vice

Un secondo aereo. E' la suggestiva ipotesi nonché frenetica speculazione, come è stata ribattezzata da chi l'ha portata avanti, di queste ore. Un secondo aereo che avrebbe portato il capo della Wagner Evgeny Prigozhin in salvo e permesso al mercenario che ha osato sfidare il presidente Putin con un tentato golpe, di mettersi in salvo ancora una volta.

Prigozhin - scrive il Daily Mail - potrebbe aver simulato la propria morte dopo che un secondo aereo, con collegamenti alla Wagner anzi di proprietà della compagnia, è stato visto sul radar di volo zigzagare sulla stessa regione di Tzer, 60 miglia a nord della capitale ed è riuscito a scomparire. Non sarebbe la prima volta che Prigozhin tenta e riesce in un colpo del genere: nel 2019 era stato ufficialmente dichiarato morto in Africa, per poi riemergere prima dell'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia.

Morte Prigozhin, fiori e candele fuori dall'edificio della Wagner

Quindi l’aereo precipitato in Russia nella regione di Tver, tra Mosca e San Pietroburgo - secondo questa ipotesi - non avrebbe avuto a bordo il fondatore della Wagner, Prigozhin, e il suo vice, entrambi morti. Sarebbe stata tutta una messinscena per permettere a Prigozhin di scomparire e, allo stesso tempo, a Putin di dimostrare di essere ancora in grado di punire i traditori.

Un secondo aereo, sempre della Wagner, è atterrato infatti nella capitale russa e, secondo alcuni media, a bordo poteva esserci proprio Prigozhin. Per avere la certezza dell’identità dei cadaveri si dovrà comunque aspettare l’esame del Dna.Tutti i 10 corpi trovati nello schianto del jet privato sono stati portati in obitorio per l’esame autoptico. Lo hanno riferito i media russi. Secondo la testata Fontanka, i corpi sono stati portati all’obitorio per esami medici forensi nella città di Tver. Il Mosca Times ha riferito che il telefono di Prigozhin è stato trovato sul luogo dell’incidente, sebbene il suo corpo non sia stato ancora identificato.