Morti sul lavoro, il governo prepara la stretta: sanzioni immediate e più controlli

Dieci vittime in due giorni. Una strage contro cui intervenire subito pensando, nel frattempo, ad affrontare i nodi strutturali della sicurezza sul lavoro. Il premier Mario Draghi ha dedicato la primissima parte della sua conferenza sulla Nadef al triste elenco dei morti sul lavoro delle ultime 48 ore. Un elenco sul quale il capo del governo si è soffermato leggendo nome, cognome ed età delle vittime ed esprimendo «il più sentito cordoglio» suo e del governo. «La questione delle morti sul lavoro assume sempre più i contorni di una strage che funesta l’ambiente economico e psicologico del Paese», è stata la netta posizione di Draghi.

Il bilancio delle vittime

E il premier è corso ai ripari annunciando, già per la prossima settimana, un provvedimento che andrà innanzitutto a modificare tempistica e severità delle pene per i responsabili. Poche ore prima che Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco illustrino il Def, in Italia si sono registrate altre quattro vittime sul lavoro: due operai in Puglia (uno a Mesagne l’altro nel foggiano), un agricoltore in Alto Adige, un altro operaio caduto da un’impalcatura all’Eur, nella Capitale. In serata, a Cologna Veneta (Verona), una quinta vittima: un uomo è deceduto dopo essere rimasto schiacciato sotto ad un camion, in circostanze ancora da chiarire. Tragedie che aggravano un bilancio, che solo nella giornata di martedì, aveva registrato altre cinque vittime.

Draghi: pene più severe

La partita per il governo non è facile. In questi ultimi mesi il tema della sicurezza del lavoro è stato legato a doppio filo all’emergenza Covid. Ma, la prossima settimana l’intervento del governo andrà ben oltre i confini della pandemia. «Pene più severe e immediate e collaborazione all’interno dell’azienda per individuare precocemente le debolezze in tema di sicurezza lavoro», è la ricetta individuata da Draghi per le prime norme da mettere in campo. Il premier, che lunedì scorso ha visto i sindacati, li ha ringraziati più volte e ha citato, allo stesso tempo, Carlo Bonomi, che nell’intervento all’Assemblea di Confindustria, ha parlato di «comitati di lavoratori e impresa». Per Draghi è un passo per aumentare la collaborazione interna e quindi anche il monitoraggio sulla sicurezza. Ma, ha precisato il capo del governo, «i lavoratori che parteciperanno a questa operazione non sono responsabili di nulla».

Le posizioni di imprese e sindacati

I segretari di Cisl e Uil, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri hanno accolto con favore l’urgenza delle misure annunciate da Draghi. Il numero uno della Cgil, Maurizio Landini, ha registrato i progressi del governo ma ha chiesto norme che «fermino le aziende sino a quando non sono ripristinate le norme di sicurezza». Mentre il presidente di Confindustria Bonomi ha rilanciato la sua proposta di istituire «commissioni paritetiche in azienda per intervenire sugli incidenti» e ha chiesto al governo di intervenire, più che sulle sanzioni ex post, su interventi che «facciano in modo che gli incidenti non avvengano».